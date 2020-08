Se mantienen las ventas de almidón de mandioca

Martes 11 de agosto de 2020 | 07:33hs.

En cifra $5.000 Es el monto que se abona actualmente por la tonelada de rinde de fécula de mandioca, lo que incentiva a productores de Montecarlo a plantar.

Productores de almidón en la provincia destacan como positivo la estabilidad en pedidos por su producto. Explicaron que a pesar de la paralización en grandes centros, el consumo de hogares siguió pidiendo el almidón para diversas preparaciones. En tanto la demanda industrial mostró altibajos por la menor apertura en grandes centros urbanos que hicieron caer la demanda para ofrecer preparaciones tanto en chiperías como en venta ambulante.En Montecarlo a buen ritmo se sigue produciendo fécula de mandioca, la fábrica de la Cooperativa Agrícola de Montecarlo. En la industria prevén que la zafra se excederá hasta el mes de octubre ante las importantes demandas que tiene en el mercado nacional.Esta factoría montecarlense meses atrás tuvo que recurrir a la importación de fécula ante la falta de ingreso de raíces, hace unos tres meses que se maneja con producción de la zona y así pueden cumplir con los pedidos de las grandes industrias de chacinado, una parte mínima de la producción es paquete de kilo y tres kilos para consumo del hogar, que se venden en Misiones, Chaco y Formosa.“En la fábrica no interrumpimos en ningún momento la producción, trabajamos con prevención, tomamos todos los recaudos y protocolos para seguir operando, trabajando exclusivamente con producción de la zona y estimamos que el trabajo será hasta octubre. Estamos trabajando bien, somos proveedores de grandes industrias de chacinados y la demanda es importante, no tuvimos inconvenientes en ese sentido, lo que producimos estamos vendiendo”, explicó Heriberto Friederich, presidente de la Cooperativa Agrícola de Montecarlo.Actualmente se está pagando entre 4 y 5 mil pesos la tonelada de rinde de fécula, lo que hace que los productores de la zona se inclinen a plantar.“No existe tanto la cultura de la plantación de mandioca en la zona y no podemos disponer de raíces los 12 meses el año y el productor no quiere entregar hacia fin de año por el bajo contenido fécula que tienen las raíces, pero estamos empezando a generar una buena cuenca mandioquera”, resaltó el cooperativista.En Jardín América se evaluó en tanto que la demanda actual está estabilizada, con algunas diferencias entre consumidores finales y los mayoristas. Se consideró que pudo haber cambios en la forma de consumir las preparaciones con almidón, pero en general hay estabilidad en la demanda.“Tenemos dos mercados, uno con nuestra marca propia Flor de Jardín y la venta mayorista. Lo que es el mercado directo de Misiones hasta Corrientes con nuestros vendedores y preventistas en Buenos Aires estamos manteniendo la venta”, comentó Maximiliano Cunale, gerente de la Cooperativa de Productores Yerbateros de Jardín América.Detalló que “en relación al año pasado no vimos una gran caída. Sí en la venta mayorista en junio mermaron las compras y en julio no vendimos nada. El motivo, según nos explicaron, es que cayeron mucho las ventas en Buenos Aires porque una gran cantidad de chiperías no pudo abrir. Allí hay una demanda importante porque hay una gran colonia de paraguayos. También los frigoríficos habían bajado su nivel de trabajo a un 50%. Para agosto en tanto esperamos una recuperación de pedidos”, analizó.Cunale indicó que el consumo en hogares hizo la diferencia equilibrando la demanda. “No vimos una explosión de consumo, pero si notamos que se venden más los paquetes de kilo de almidón, que las bolsas de 25 kilos. Seguramente al igual que pasó con la harina, la gente se queda más en su casa y sigue haciendo chipas o mbeyú, porque hay una tradición en hacer estas preparaciones. Por otro lado, sabemos que a las chiperías les cayó mucho el consumo porque hay menos gente en las calles y por eso es entendible la menor demanda de almidón en bolsas de 25 kilos”, manifestó.