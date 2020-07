Se levantó el paro de colectivos tras acuerdo por el aguinaldo

Viernes 3 de julio de 2020 | 00:00hs.

Tras un día sin colectivos y el anuncio de paro por tiempo indeterminado, la seccional de la Unión de Tranviarios de Argentina (UTA) en Misiones anunció el levantamiento del paro que fue convocado en todo el país por la deuda en el pago de salarios y aguinaldo en Posadas y en otros municipios.

La decisión se comunicó a última hora de anoche y se garantizó la prestación del servicio en los principales municipios. Desde la medianoche se aguardaba por la normalización del servicio en Posadas. En algunos casos, los colectivos retomarán la actividad desde las 5.

De la mediación participaron la ministra de Trabajo, Silvana Gimenez, y el diputado nacional Ricardo Wellbach, junto con los principales referentes de UTA en la provincia. Fue tras horas de debate entre los gremios y el gobierno provincial, en el afán de garantizar el transporte.

“Mañana (por hoy) se va a abonar el aguinaldo que se estaba adeudando y que fue uno de los motivos por los cuales adherimos al paro”, aseguró un integrante del gremio, pese a que desde la empresa prestataria del servicio en Posadas habían manifestado que no se debía dinero y que habían abonado por adelantado el salario para el personal de transporte.

A la medianoche, se esperaba por el retorno del servicio en el Área Metropolitana, que incluye Posadas, Garupá y Candelaria.

El retorno de los colectivos fue luego de 28 horas sin servicio y que en Misiones habían adherido en prinicipio en solidaridad con otros distritos donde adeudan el salario correspondiente a junio y el medio aguinaldo.

Por su parte, en Eldorado, la empresa Etce llegó a un acuerdo con los trabajadores y el servicio volvió a las 18 de ayer. Lo mismo ocurrió en los municipios de Puerto Iguazú y San Vicente que en horas de la noche de ayer recuperaron el transporte.

En el caso de Montecarlo, en horas de la tarde los gremios acordaron retomar el servicio desde las 5 de hoy.

Leandro N. Alem fue la única comuna de la provincia que no efectuó la medida de fuerza.

Al cierre de esta edición, Misiones fue uno de los pocos distritos en los que hubo acuerdo por el salario. Otros, como Córdoba y Tucumán, reiteraron la decisión de concretar el paro por tiempo indeterminado hasta no arribar a un acuerdo. Tierra del Fuego fue la única provincia del país que no realizó la medida de fuerza.



El balance de la jornada

A raíz del paro sorpresivo del transporte urbano de pasajeros, hubo un gran movimiento de vehículos en el centro posadeño para asistir a realizar trámites o a locales comerciales. Como contracara, se observaron que las paradas de las principales calles y avenidas absolutamente vacías.

El Territorio realizó un relevamiento en las principales paradas de Posadas y observó el acatamiento que tuvo la medida de fuerza en la capital, que fue total.

Algunos se anticiparon y tomaron los recaudos para llegar a sus trabajos. A otros, la medida de fuerza los tomó por sorpresa y aguardaban por el arribo del transporte. Noelia Cortez (48), quien esperaba el colectivo en las avenidas 115 y Jauretche, advirtió que desconocía de la vigencia del paro. Y agregó: “Esta medida afecta seriamente a mi trabajo, no estaba al tanto, tendré que llamar a un remís para movilizarme en el tiempo que dure el paro, y gastaré unos 150 pesos por ese viaje”.

Otra usuaria, al ser consultada por este matutino, dijo: “No sabía nada, ahora voy a pedir a mi papá que me lleve”.

En tanto, César Casanova, quien es empleado de comercio, manifestó su malestar por el paro. “Siempre el usuario es rehén de estas situaciones, no piensan en nosotros, que somos los que tenemos que salir a trabajar y ganarnos el pan de cada día. Es una verdadera falta de respeto para los laburantes que dependemos de las ventas”, sostuvo. Mientras, otra pasajera lamentó la situación: “Es un paro que nos toma por sorpresa y no nos da el margen para arreglarnos. Tendrían que plantear otra medida de fuerza que no nos afecte a nosotros, más aún en estos tiempos en los que la plata no sobra”.

Pese al nulo tránsito de colectivos, vendedores ambulantes que se sitúan en las principales paradas de Posadas aseveraron que el paro no afectó las ventas. Alfredo Moreira, vendedor de chipas ubicado en las calles Junín y Sarmiento, afirmó que “hubo muchas personas, y gracias a eso trabajé bien en la jornada de hoy (por ayer)”.