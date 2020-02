Se desarrolló la segunda jornada del programa contra el cáncer “Llegaremos a Tiempo”

Martes 4 de febrero de 2020 | 22:16hs.

Con gran concurrencia de los vecinos de Eldorado, en el marco del día mundial del cáncer, se llevó a cabo en la tarde de este martes en el salón social cooperativo de la ciudad la segunda jornada del programa municipal de la lucha contra el cáncer “Llegaremos a Tiempo”.









El objetivo principal del programa es la prevención y detección precoz de los distintos tipos de cáncer. Por ello durante la jornada disertaron acerca del cáncer de mama; la charla estuvo a cargo del doctor Mauricio Acevedo Leal, colon y recto fue desarrollado por la doctora Sandra Rodríguez, acerca del cáncer cervico uterino la encarga de llevar la información al público fue la licenciada en obstetricia María Mendía, además desde planificación familiar del hospital Samic estuvo la señora Nilda Romero y desde el hospital de pediatría de Posadas disertó acerca del cáncer en los niños el doctor Fernando González.





“Llegaremos a tiempo” como profesa su nombre, fue creado por su coordinadora Andrea Ayala quien en diálogo con El Territorio dijo “hace unos años una de mis mejores amigas, Carmen, falleció de cáncer de útero, todo paso muy rápido, cuando me di cuenta ya no estaba con nosotros. Sé que hay muchas mujeres y hoy día hombres también que no conocen acerca de los distintos tipos de cáncer que hay, tengo fe que con información pública muchos llegaremos a tiempo para combatir el cáncer, ese es el espíritu del programa”, finalizó Ayala.







Cabe resaltar que el programa cuenta con el apoyo del ministro de salud Oscar Alarcon, diputados provinciales, el intendente y vice-intendenta de Eldorado, profesionales de la salud.