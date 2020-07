San Pedro: cámaras de seguridad captaron un robo a punta de cuchillo en un kiosco

Miércoles 1 de julio de 2020 | 19:04hs.

Pasada las 14 de este miércoles un hombre ingresó a un kiosco “El Puesto 24 horas” que funciona en San Pedro sobre calle San Jurjo 425 y para el terror del empleado, el individuo de forma inesperada ingreso a la zona de caja y presionando un cuchillo sobre el cuello, solicitó que entregase todo el dinero que contenía en la caja. El empleado no se resistió y si bien siguió al autor no logró alcanzarlo.Este hecho genera inmensa preocupación entre la población, por la tranquilidad con la que el hombre lleva adelante el robo, lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad del kiosco.El sujeto sería joven, llevaba puesto un buzo color marrón con capucha y barbijo e ingreso para comprar un medicamento de venta libre. “Cuando mi ayudante le dio la espalda para buscar el medicamento que está en un estantecito contra la pared, el joven ingresa y lo intercepta con un cuchillo en el cuello, le pone de rodillas dice que quería la plata. Fue un susto enorme, gracias a Dios solo se llevó dinero y no tenemos que lamentar algo peor. Cuando el chorro se fue mi colaborador salió corriendo le siguió unas cuadras pero le perdió la vista” contó en diálogo con El Territorio, Juan Carlos González, propietario.Por estos momentos, personal policial realizan un importante operativo para intentar dar con el autor del hecho y hasta el momento, el propietario no realizó el conteo para saber cuánto dinero había en la caja al momento del robo “Como hacemos cierre de caja al mediodía, dejamos algo de cambio y tengo que hacer un arqueo para ver cuánto se llevaron de acuerdo a la venta en esa casi dos horas, pero eso es lo de menos, gracias a Dios nuestro colaboraron no sufrió lesiones pero si esta persona se pasaba un poco le cortaba la garganta” señaló González.