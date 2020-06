San Lorenzo achica su plantel y deja partir a uno de sus futbolistas

Viernes 19 de junio de 2020 | 08:50hs.

El arquero Nicolás Navarro rescindió este jueves de común acuerdo su contrato que lo vinculaba con San Lorenzo de Almagro hasta junio de 2021 y se quedó con el pase en su poder.La decisión del jugador de 35 años obedece a que en la última etapa, durante la conducción del técnico Diego Monarriz (reemplazado por el actual, Mariano Soso), se entrenó en forma diferenciada y no formó parte del plantel.Navarro volvió al club de Boedo en junio del 2019 luego de haber jugado a préstamo en Querétaro de México, donde no tuvo una buena temporada, pero en su retorno al Ciclón estuvo relegado ante Sebastián Torrico y Fernando Monetti.Vistiendo la camiseta del Ciclón, el ex Argentino Juniors y River entre otros clubes, atajó en 74 partidos y le convirtieron 77 goles.San Lorenzo, a raíz de la suspensión de los torneos de fútbol por la pandemia del coronavirus, está atravesando como todos los clubes del fútbol argentino una crisis económica, situación que lo está obligando a achicar el plantel.El próximo martes 30 de junio se vencerán muchos contratos de jugadores, tal es el caso de Gonzalo Rodríguez, Ezequiel Cerutti, Santiago Vergini, entre otros, a los cuales el flamante entrenador Soso no los tendrá en cuenta, por lo cual sus vínculos con la entidad de Boedo no serán renovados.