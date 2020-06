Salud Laboral extendió licencias a docentes hasta el 31 de julio

El gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, declaró el 12 de marzo la emergencia sanitaria por brote de dengue y riesgo de coronavirus, y con ese instrumento legal una de las primeras medidas fue la suspensión del dictado de clases. Más tarde vino la medida del aislamiento social preventivo y obligatorio, dispuesto por el presidente Alberto Fernández, que se extiende hasta el 28 de junio para algunas jurisdicciones y habilitó la etapa de distanciamiento para otras.

Si bien Misiones continúa con la cuarentena tal cual rige hasta la actualidad, el 80 % de las actividades fueron flexibilizadas. Sólo restan turismo, escuelas y fronteras. Esta situación reaviva la preocupación del plantel docente por su continuidad laboral, puntualmente de aquellos que cumplen suplencias y dependen de la prórroga de la licencia del docente titular.

La Dirección de Salud Laboral del Consejo General de Educación (CGE), ratificó la instancia de juntas médicas online y aseguró que la mayoría de las licencias artículo 44 - de largo tratamiento- fueron renovadas hasta el 31 de julio, asimismo, y de forma automática, las de maternidad (pre y post parto).

Gaspar Argüello, director del área, señaló en diálogo con El Territorio que están desde principios de la cuarentena con juntas médicas online dado que cuentan con “los antecedentes e historial médico de los docentes en la base de datos del Consejo, cuando sacaron licencias, por qué razón, todo eso está codificado y nos permite a nosotros poder identificar los antecedentes”.

Desde el 13 de marzo hasta el 29 de mayo se autorizaron 968 licencias médicas a docentes y administrativos del sistema educativo, en tanto hubo pedidos de licencia que fueron rechazados como licencias cortas o bien las de dolencia traumatológica.

“Las licencias prolongadas que las identificamos como artículo 44, están determinadas las razones que califican para este tipo de licencias. De esos casos, hicimos un listado de aquellas en las cuales esa persona que esta solicitando una junta médica o cree que no está capacitada en cuarentena, nosotros nos fijamos el diagnóstico anterior, en la historia clínica que envían y vemos la patología que justifica la licencia prolongada en el período de cuarentena, a la mayoría le dimos hasta el 31 de julio desde el principio de la cuarentena, que creemos que ese sería el tiempo en que se disminuiría la cuarentena”, explicó Argüello.

“Las patologías que ameritan licencia artículo 44 son todas aquellas vinculadas a los órganos, crónicas, de cierta gravedad que les impide estando en su domicilio trabajar online, por ejemplo las insuficiencias renales, personas en diálisis, insuficiencias cardíacas, arritmias, hepatitis crónicas, las neurológicas, por citar un ejemplo, personas que hayan sufrido un ACV, también las enfermedades auditivas o audiovisuales graves que representan una barrera para seguir dictando contenido online, y en ese grupo los pre y post parto”, detalló.

El CGE cuenta con el sistema Sage, con el cual se puede consultar el historial médico de todos los docentes.

“También están incluidas en las licencias prolongadas las patologías psiquiátricas, de las cuales tenemos un largo historial en el Consejo. En su momento, hicimos la clasificación entre licencias leves y graves. Las leves no son indicativas de licencias largas sino cortas, así que no entrarían en este grupo de enfermedades crónicas. Las graves son las psicosis o psicosis esquizofrénica”, sostuvo y agregó: “Aquellos docentes que no están dentro de estas patologías que ameritan licencia en cuarentena no podrán renovarla”.