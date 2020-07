Salto Encantado es el municipio 77 de Misiones

Jueves 2 de julio de 2020 | 20:01hs.





Los diputados provinciales de Misiones dieron el visto bueno a la creación el municipio de Salto Encantado que desde esta noche es el número 77 en la provincia. La nueva ley contó con el apoyo del gobernador Oscar Herrera Ahuad.









“Fue una lucha de más de 30 años de los vecinos de Salto Encantado y acá estamos como estado presente y escuchando a los vecinos que tanto lucharon por ser municipio, felicitaciones”, dijo Rovira.





Por su parte, el gobernador Oscar Herrera Ahuad agradeció la rápida aprobación y destacó que “Salto Encantado fue un pueblo olvidado de la zona centro por mucho tiempo, en este tiempo fuimos dando importancia, generando obras, escuchando a los vecinos que reclamaban la municipalización. Hoy es una realidad, felicitaciones”.





El nuevo municipio

El nuevo municipio de Salto Encantado contará con un interventor organizador, que será designado por el Poder Ejecutivo. Sus funciones serían las de articular, ejecutar y desarrollar todas las acciones necesarias para la organización jurídica, política, contable y administrativa.







En tanto, será encargado de convocar a elección de autoridades municipales, en forma conjunta con los próximos comicios generales provinciales que se realizarán en 2023. Cuando asuman las autoridades electas, el interventor finalizaría su mandato.







De igual forma, previo a ellos, se crearía una comisión asesora de la futura Municipalidad de Salto Encantado, que colaboraría con el interventor en todas las acciones necesarias para el reordenamiento de las instituciones dentro de la delimitación municipal y en la creación de juzgados y demás dependencias para garantizar el acceso a la justicia, entre otros fines.







La comisión se integraría por representantes de los tres poderes del Estado y del Tribunal de Cuentas, y por ciudadanos de Salto Encantado.







El último municipio en crearse había sido Pozo Azul, en octubre del año 2017. Mientras que otros pueblos, como Fracrán y Terciados Paraíso, también aguardan la consideración de la Legislatura para una posible conformación como comuna.





La presidente de la comisión, la diputada Adriana Bezus explicó los alcances de la ley. Mientras que el diputado Rafael Pereyra Pigerl, autor del proyecto, mencionó la importante cooperación de la comisión Pro municipio.





“Es uno de los municipios más esperados históricamente, ya que en el 55 se desbarató la comisión vecinal que pretendía su municipalización y de ahí hubo muchas idas y vueltas”, puntualizó el autor del proyecto Pereyra Pigerl.







Y añadió: “Es importante transmitir la organización social que tienen, comunitaria, empresarial, y de los trabajadores, iglesias. Y destacar que todo eso es en plena fraternidad. Todos los intendentes van a bregar por su lugar en conjunto, en armonía”.





Oposición de los concejales de Aristóbulo



Los concejales de Aristóbulo del Valle rechazaron ayer el proyecto de Municipalización de Salto Encantando. A tales efectos elevaron una nota al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira, para expresar su disconformidad y descontento.



“Entendemos que es una decisión apresura., que no existieron los espacios de debates y discusión donde participen una cantidad representativa de la Población, que no se dio la posibilidad al Concejo Deliberante de tomar una postura y que ni siquiera fuimos partícipes de la delimitación del territorio”, indicaron.



En este sentido, manifestaron que “una decisión de esta magnitud no puede ser tomada solamente por los diputados provinciales, creemos sumamente importante la opinión de nuestros vecinos y la de nuestros representantes”.



Y añadieron que “Aristóbulo del Valle es un Municipio unido, con un gran sentido de pertenencia”. “La distancia que nos separa es muy corta y tenemos muchísimas cosas que nos unen como vecinos. Aristóbulo es la Capital de Saltos y Cascadas, nos une un Parque Lineal Caingúas y una vegetación envidiable. Tenemos el Parque Provincial Salto Encantado y el Valle del Cuña Pirú, pero todo eso lo tenemos como Municipio unido, y no como dos pueblos territorialmente pegados pero institucionalmente separados”, sentenciaron.

