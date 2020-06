Rodríguez: "Nunca imaginé que tendría que ver a mi hermana en las noticias"

Miércoles 3 de junio de 2020 | 11:40hs.

"Romina tenía la hija de 16 que la hizo abuela, mi sobrino de 6 y estaba embarazada que sería de su tercer bebé. Mi sobrino está con psicólogos porque fue el que vio todo lo que pasó, no se cómo seguirá porque tendrá que hacer tratamiento porque todavía él piensa que fue todo un juego, no entiende porque es chiquito", comentó Andrea Rodríguez, hermana de la sargento de la Policía de Misiones, Romina Rodríguez, embarazada de siete meses quien fue asesinada en medio de un presunto intento de robo perpetrado por delincuentes de la zona donde residía.





El hecho ocurrió en el barrio Nuevo Garupá en la mañana de ayer, martes, y conmocionó a toda la provincia. "Yo lo único que se es que hay cuatro detenidos que tienen que declarar y le tienen que hacer las pruebas de parafina, es lo que tengo entendido, más información no manejo. En este momento estamos en familia para dirigirnos a la casa velatoria, no estoy muy bien, es una situación muy fea e injusta lo que sucedió", dijo Andrea en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva.





"Yo me enteré ayer por la mañana por un primo que es la Policía, llamó, me preguntó por ella y después me confirman que mi hermana había fallecido, yo no podía entender porqué, vienen a mi casa y me explican que fue asesinada y que habían detenidos", relató.





La hermana de la mujer ultimada por tres disparos manifestó que lo primero que hizo fue dirigirse a la comisaría para buscar a su sobrina adolescente y al hijo de la mencionada, "estamos totalmente destruidos porque es una situación horrible, nunca en la vida me imaginé que tendría que ver a mi hermana en las noticias, fue con total alevosía, sin derecho, ni justificación".





"Lo que se es que se llevaron su arma reglamentaria, ella estaba acostada y a las 7:40 fue su última publicación en el facebook, el nene de seis años estaba durmiendo pero en otra cama, fue quien vio todo el proceso y corrió a llamar a mi sobrina de 16, vio ese panorama, a su mamá ensangrentada, tirada en la cama y pidió socorro a los vecinos porque mi cuñado ya se había ido a trabajar", sostuvo angustiada.





"Uno de los detenidos sería del barrio"

Andrea detalló que continúa la investigación entorno a los cuatro detenidos por el caso y "uno de los detenidos sería del barrio, hasta donde yo se le robaron el arma reglamentaria pero no fue asesinada con ella. Nos sorprendió porque nunca fue amenazada, era Policía, embarazada de 7 meses con licencia por maternidad y se dedicaba a bordar ojotas. Los domingos ella estaba conmigo y se mostraba contenta porque iba a tener su nena, no tiene justificativo lo que hicieron, con mucho dolor ayer escuchaba cosas que no son verdad, soy su hermana y se como son las cosas".





"Lo que sucedió es que entraron desconocidos encapuchados y la mataron porque se dijeron muchas versiones que no son. La Justicia está investigando a estos cuatro detenidos, lo único que se es que mi hermana no está más, la investigación la lleva adelante mi cuñado y en principio se decía que estaban reclamando la paternidad pero eso no es así, no tienen en cuenta que hay una familia a la que le duele todo lo que se dice", aclaró.





Por otra parte refirió que la ambulancia tardó en llegar al lugar para asistir a la mujer herida con el arma, "yo quiero que se descubra y que paguen porque no sólo me sacaron a mi hermana sino también a mi sobrinita. Lo que me molestó es que la ambulancia jamás llegó,mi sobrina lo que me decía es que nunca más se va a olvidar los ruidos que hacía ella antes de morir porque si llegaba la ambulancia podía salvar a la nena, es una experiencia que nunca pensé que me iba a pasar".





"Ella trabajaba en Jefatura, en una oficina, con una vida más que tranquila, cómoda y querida en su trabajo, Sus compañeras me escriben y mandan mensaje todo el tiempo porque ella era muy buena y es una total injusticia. Lo único que se llevaron de su casa fue el arma reglamentaria, no había otra cosa que podría haber motivado el ataque. El barrio en el que vivía es bastante complicado, hay gente que no le gusta la Policía, yo supongo que es así pero bueno, es un dolor terrible ver a mi hermana en las noticias, mis padres están destruidos, no entiendo y no encuentro explicación porque no se lo merecía, ella me decía que era una zona tranquila y es muy triste lo que sucedió porque se llevaron dos vidas", finalizó.





Notas relacionadas: