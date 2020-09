Preocupa el aumento de consultas por accidentes domésticos en Pediatría - El Territorio Misiones

Jueves 17 de septiembre de 2020 | 12:20hs.

Si bien por la llegada de la primavera y los constantes cambios climáticos es cotidiano que las consultas por patologías respiratorios aumenten en hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud en distintos puntos de la provincia, lo que más preocupa en estos momentos son los constantes accidentes domésticos en época de pandemia.





El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y las recomendaciones de quedarse en la casa y sólo salir en casos extremos hicieron que aumenten las consultas de padres que llevan a sus niños por accidentes domiciliarios lo que fue confirmado por la doctora Liliana Fernández Sosa, gerente del centro asistencia de Pediatría de la ciudad de Posadas.





"Aumentaron las consultas levemente porque los padres están bajando los brazos con respecto a las reuniones y a los cuidados de los niños, no es de gran incidencia porque al no haber escolaridad no hay cruce de niños en contacto con cuadros epidémicos que ocurre frecuentemente con los asmáticos y alérgicos por estos cambios climáticos antes que por cuestiones respiratorias como son los bronquilíticos o bronquíticos", aclaró.





La profesional destacó que no se registran ni un cuarto de consultas de lo que se tuvo en el año 2019, "tuvimos el año pasado 500 consultas por día con el 70 y 80 por ciento por patologías respiratorias y ahora estamos con 150 consultas diarias y el promedio de consultas respiratorias es entre el 30 y 40 por ciento y lo más frecuente son accidentes domiciliarios y eso es lo que más nos preocupa en este momento".





"No tenemos adolescentes, el promedio es el de 5 y 10 años que son los que desencadenan cuadros respiratorios en asma y los más chiquitos no tanto por patologías sino por estos accidentes domésticos porque se introducen algún elemento, caen de los árboles o por situaciones de quemaduras", recalcó.





Por otra parte Fernández Sosa alertó que la mayoría de los padres que acuden a consulta son por cuestiones banales que no requieren de un traslado a una emergencia pediátrica, "bajaron la guardia porque antes curaban en sus casas o en los Caps y ahora perdieron el miedo a los hospitales y a veces no es necesario acudir a emergencia. En consultorio se atiende con protocolo con atención cada 30 minutos en todas las especialidades y se pide de manera telefónica por medio de la cual se evalúa cada caso para que no existan aglomeraciones de chicos en el nosocomio".





Vacunación

"La vacunación se debe hacer sin ninguna preocupación en los Caps y en el caso de chiquitos con patologías crónicas o que estén tomando alguna medicación que no se sabe si debe aplicarse alguna inmunización se debe acercar al vacunatorio de Pediatría que tiene abiertas sus puertas para la consulta. En los dos primeros meses había un miedo de acercarse a lugares de este tipo pero ahora ya no ocurre eso", sostuvo la gerente del centro asistencial.





Finalmente dijo que la mayoría de los chicos que ocurren a consulta por cuestiones respiratorias en un 10 por ciento requieren internación porque este año se complicaron por crisis asmáticas, "además vienen pequeños con neumonía derivados de Caps o del interior de centros que no tienen tanta atención pediátrica pero mucho menor que el año pasado que antes se manejaban de hasta 50 chicos y ahora estamos manejando unos 30".