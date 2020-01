Premios Grammy 2020: quiénes son los principales nominados

Sábado 25 de enero de 2020 | 15:00hs.

Llegan los Premios Grammy 2020. Este domingo, en el Staples Center de la ciudad de Los ángeles, se realizará la premiación más importante del mundo de la música. La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos reconocerá a lo mejor de la industria y hay mucha expectativa por saber quiénes serán los ganadores.Los 13 mil miembros que conforman la academia armaron 84 categorías para galardonar a los más exitosos del último año. En esta entrega, que será la número 62, se tendrán en cuenta los trabajos realizados desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 31 de agosto del 2019.i, i, Bon IverNorman Fucking Rockwell!, Lana Del ReyWhen We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilishthank u, next, Ariana GrandeI Used To Know Her, H.E.R.7, Lil Nas XCuz I Love You (Deluxe), LizzoFather Of The Bride, Vampire Weekend"Hey, Ma", Bon Iver"Bad Guy", Billie Eilish"7 Rings", Ariana Grande"Hard Place", H.E.R."Talk", Khalid"Old Town Road", Lil Nas X presentando a Billy Ray Cyrus"Truth Hurts", Lizzo"Sunflower", Post Malone y Swae LeeLady Gaga, Natalie Hemby, Hillary Lindsey y Lori McKenna, "Always Remember Us This Way" (de la película Nace una estrella)Billie Eilish y Finneas O'Connell, "Bad Guy"Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth y Tanya Tucker, "Bring My Flowers Now"H.E.R., Ruby Amanfu, Sam Ashworth, D. Arcelious Harris y Rodney Jerkins, "Hard Place"Taylor Swift, "Lover"Lana Del Rey y Jack Antonoff, "Norman Fucking Rockwell!"Lewis Capaldi, Tom Barnes, Pete Kelleher, Benjamin Kohn y Sam Roman, "Someone You Loved"Lizzo, Steven Cheung, Eric Frederic y Jesse Saint John, "Truth Hurts"Black PumasBillie EilishLil Nas XLizzoMaggie RogersRosalíaTank And The BangasYolaThe Chemical Brothers, "We've Got to Try"Gary Clark Jr, "This Land"FKA twigs, "Cellophane"Lil Nas X y Billy Ray Cyrus, "Old Town Road"Tove Lo, "Glad He's Gone"Revenge Of The Dreamers III, DreamvilleChampionships, Meek MillI Am > I Was, 21 SavageIgor, Tyler, The CreatorThe Lost Boy, YBN CordaeMejor álbum de rockAmo, Bring Me The HorizonSocial Cues, Cage The ElephantIn The End, The CranberriesTrauma, I PrevailFeral Roots, Rival Sons-Mejor álbum pop vocalThe Lion King: The Gift, BeyonceWhen We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilishthank u, next, Ariana GrandeNo. 6 Collaborations Project, Ed SheeranLover, Taylor SwiftU.F.O.F., Big ThiefAssume Form, James Blakei, i, Bon IverFather of the Bride, Vampire WeekendAnima, Thom Yorke-Mejor álbum de músicas del mundoGece, Altin GunWhat Heat, Bokante & Metropole Orkest dirigida por Jules BuckleyAfrican Giant, Burna BoyFanm D'Ayiti, Nathalie Joachim con Spektral QuartetCelia, Angelique KidjoVida, Luis Fonsi11:11, MalumaMontaner, Ricardo Montaner#ELDISCO, Alejandro SanzFantasía, Sebastian YatraX 100PRE, Bad BunnyOasis, J Balvin & Bad BunnyIndestructible, Flor De ToloacheAlmadura, iLeEl mar querer, RosalíaCaminando, Joss FavelaPercepción, IntocablePoco a poco, La Energía Norteña20 Aniversario, Mariachi Divas De Cindy SheaDe ayer para siempre, Mariachi Los CamperosMejor álbum latino tropicalOpus, Marc AnthonyTiempo al tiempo, Luis Enrique + C4 TrioCandela, Vicente GarcíaLiteral, Juan Luis Guerra y 4.40A Journey Through Cuban Music, Aymée Nuviola