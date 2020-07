Polémica por expresiones de cónsul argentino en Asunción

Al mostrarse contrariado ayer con los manifestantes que no entendían razones y reclamaban volver a la Argentina, al cónsul argentino en Asunción, Alejandro Herrero, se lo escuchó decir “váyanse a la mierda”. Tal actitud y expresión fue registrada por una cámara de televisión del Paraguay, sin embargo, horas más tarde el consulado emitió un comunicado en el que niega esas expresiones vertidas durante la manifestación realizada en la zona de Puerto Falcón. Ayer, un grupo de ciudadanos argentinos y paraguayos nacionalizados argentinos se movilizó hasta Puerto Falcón, departamento de Presidente Hayes (Paraguay), porque no pueden volver a la Argentina ante las restricciones a causa de la circulación de coronavirus. En el lugar, los manifestantes denunciaron que las autoridades de la Argentina los tienen sin una respuesta desde hace más de tres meses y exigieron celeridad al trámite para que puedan regresar.Al grito de “queremos volver” solicitaron que se les permita regresar a sus casas, en su mayoría a Buenos Aires, según detalló el diario La Nación, de Paraguay. Indicaron que entre los ciudadanos del vecino país hay personas que viajaron de vacaciones y quedaron varados como también residentes.El representante argentino en Paraguay indicó que no hay certeza de que las 630 personas puedan ser repatriadas el próximo jueves. Mientras tanto, deberán esperar por respuestas del lado argentino para retornar, detalló el sitio paraguayo Hoy.com.py.“Ustedes vinieron acá, yo no los traje acá. Les asistimos cuando estaban en sus casas y pidieron ayuda alimentaria. Hace cuatro meses que trabajamos un montón. La solución está en camino”, afirmó el cónsul.Ante lo ruidosos manifestantes y mientras comenzaba a darles la espalda se escuchó una voz baja diciendo: “Váyanse a la mierda”.Algunos medios indicaron que esas expresiones correspondían al consul, ante la imposibilidad de hacer entrar en razones a los varados.Su desafortunado exabrupto quedó grabado en televisión, aunque horas más tarde mediante una nota difundida, el cónsul general de la Argentina en Asunción afirmó que no eran sus dichos, los registrados en el puente San Ignacio de Loyola.“En ningún momento expresó los dichos que se le adjudican”, indicaron desde el consulado, haciendo alusión a la frase “Váyanse a la mierda”, que algunos medios dieron fe que se lo escuchó decir durante la manifestación de sus compatriotas en Puerto Falcón.“Quienes me conocen saben que no es ni mi manera ni mi temperamento comunicarme con la gente de este modo”, señala Alejandro Herrero en el citado escrito.También refirió que había acudido a esta actividad para explicar a los manifestantes la situación de los varados, los mecanismos de repatriación previstos y las alternativas posibles.Igualmente, sostiene que se le adjudicó una expresión que no dijo y que realmente fue pronunciada por una persona presente en el lugar, siendo posteriormente reproducida por un periodista que estaba en el sitio. “En ningún video o audio se escucha que yo haya pronunciado esa frase, sino se percibe claramente la voz de una persona diciendo que yo lo dije”, refiere el comunicado del consulado, pese a que en las imágenes captadas por el canal GEN, de Paraguay, se observa a Herrero hacer gestos con una mano y al dar la espalda a los manifestantes y casi en susurro se escucharon esas palabras.Se entendió que fue una reacción al no tener una respuesta favorable al intentar dialogar con los participantes de la protesta destacaron medios del Paraguay.“Resulta lamentable que, en el contexto de emergencia que estamos viviendo y que afecta a gente por la que estamos trabajando, haya que dedicar tiempo para aclarar una frase malintencionada que genera confusión y no ayuda en nada a la dura tarea que estamos desempeñando”, finaliza el texto del cónsul argentino.