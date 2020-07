Polémica en Santo Tomé por enripiado de una calle

Jueves 30 de julio de 2020 | 18:31hs.







Alertado por esta situación, el intendente Mariano Garay llamó al ex concejal y precandidato a intendente José Augusto Suaid, quien se adjudicó la autoría de la idea, pero no respondió donde sacó el ripio, ni a quién habrían pedido autorización para hacerlo.





Seguidamente, el jefe comunal invitó a Suaid a acercarse al municipio, aunque el secretario de Obras Públicas Jorge Argilaga, junto a otros funcionarios ya se había dirigido a la Comisaría II para radicar la denuncia correspondiente por ‘delito contra la administración pública, avasallamiento de la institucionalidad municipal’.





En este sentido, el intendente Garay contó que “esta mañana cuando volvía de la reunión en Mercovía, pasaba por calle María Helena, veo máquinas privadas, camiones, veo al exconcejal Suaid, al concejal Saucedo y al exconcejal Joselino Fernández Blanco dirigiendo el trabajo en la calle. Inmediatamente lo llamo al exconcejal Suaid para saber quién era el responsable de esto, me dice que él era el responsable. Le pedí que parara, y que se acercara al municipio para informar de esa situación. Eso fue el diálogo que tuvimos”.





Recalcó que el accionar es “muy grave para la institucionalidad del municipio, tratándose de funcionarios públicos, de un exconcejal que toma por su cuenta una ciudad sin ser autoridad, sin tener la autorización correspondiente, lo cual repudio enérgicamente y pido a la población que estén atentos a estos graves hechos que están sucediendo en Santo Tomé”.





A todo lo ocurrido ayer, el jefe comunal trajo a colación que en los últimos días, tras manifestar públicamente y al Concejo Deliberante la intención de adquirir una motoniveladora que va a quedar para el municipio teniendo en cuenta que casi el 80% del pueblo tiene calles de tierra, y lamentablemente obtuvo muchas respuestas negativas a su intención de compra; expresó “el pueblo de Santo Tomé sabe que en estos días ha habido operaciones para que el municipio no pueda comprar la máquina. Aparte de eso, aparecen hoy con maquinarias costosas, no sabemos de dónde salen los fondos, quisiéramos que eso también se explique a la sociedad de Santo Tomé”.





Con denuncia policial





La comuna radicó la denuncia en la Policía a través de la abogada Virginia Álvarez Ordenavía, quien estuvo acompañada por los funcionarios. “Seguramente desde Provincia vendrá alguna explicación porque se trata de funcionarios provinciales que han tomado por usurpación una calle, han cortado, y han puesto máquinas, poniendo en riesgo a los vecinos de Santo Tomé”, señaló Garay.





La abogada cuestionó “qué pasaría si en el lugar de obras ocurriera algún accidente: ¿el señor Suaid se hará cargo? ¿o tendrá que responder la Municipalidad? Queremos una explicación de todo esto. Queremos que se hagan presentes. Queremos que respondan ante la justicia”, afirmó Garay.





Garay desestimó que la obra encarada por este grupo político viniera por una orden del gobernador de Corrientes Gustavo Valdés. “El Gobernador es una persona muy respetuosa de las institucionalidad y de los intendentes elegidos popularmente, cada vez que viene a Santo Tomé lo primero que hace es contactar a este intendente. No existe la posibilidad de que el Gobernador viole la institucionalidad de un municipio”, subrayó. "Se están manejando como una municipalidad paralela, es totalmente irregular", recalcó el jefe comunal sobre la actitud de los dirigentes de origen radical.







La asesora legal del Municipio, dra. Virginia Álvarez Ordenavía, explicó las conductas que se advirtieron y los pasos que se siguieron al respecto.





Santo Tomé vive desde ayer una polémica propia de los tiempos preelectorales que se viven en Corrientes, dónde el próximo año habrá elecciones para gobernador e intendentes. Todo comenzó porque un grupo de dirigentes de la oposición local inició una obra de enripiado sobre calle María Helena, en la zona del barrio Isidro Cáceres. La actividad se realizó sin notificar al municipio, y por ende, no tuvieron ningún tipo de asesoramiento técnico por parte de la secretaría de Obras Públicas, que encabeza Jorge Argilaga. Puntualmente, alquilaron una máquina y tiraron ripio en la calle, y desparramaban con palas. Esto despertó el enojo de la conducción de de la comuna.“De haber notificado la realización de este trabajo, al menos tendrían que saber el ancho de las calles de Santo Tomé, el ancho reglamentario de una vereda. No es tirar ripio únicamente”, expresaron los funcionarios de la comuna en una conferencia de prensa.“Todos estos actos que se han producido son de concreto corte criminal. No se trata de una cuestión partidaria, sino de una cuestión atinente a conductas delictivas. Hubo usurpación de autoridad, y esto es así porque en rigor de verdad el señor Suaid ejerció función pública sin nombramiento de autoridad competente. Es decir, cometió un delito contra la administración pública. Pero además se llevaron adelante otras conductas delictivas, por eso se hizo la debida ampliación de la denuncia, que el señor Suaid convocó (por redes sociales) a los correligionarios a que asistan al lugar destacando que era importante su asistencia. Esto también configura una figura delictiva, básicamente alterando el orden público (…) generando tumulto o desórdenes”, expresó la defensora.