Podoroska sigue haciendo historia y ya está en semis de Roland Garros - El Territorio Misiones

Nadia Podoroska (131 del ranking mundial de la WTA) se metió hoy semifinales de Roland Garros tras derrotar a la ucraniana Elina Svitolina (5) por 6-2 y 6-4.



El primer set fue una clase de tenis de Nadia, ni más ni menos que a una de las mejores tenistas del mundo. Después de perder el saque en el primer juego, la argentina manejó los tiempos con su derecha, jugó profundo, lastimó con drops deliciosos y elaboró una telaraña con la atrapó a su rival. Fue 6-2 en 34 minutos, en lo que fue su mejor momento en todo el torneo. Cerró la manga con 15 tiros ganadores y solo cinco errores no forzados.

Cinderella, it’s not midnight yet 🇦🇷@nadiapodoroska becomes the first women’s qualifier to reach the semi-finals in Paris upsetting Svitolina 6-2 6-4.#RolandGarros pic.twitter.com/0T9Fxfg4S8