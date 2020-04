Pese a la cuarentena, se observan largas filas en entidades bancarias de toda la provincia

Viernes 3 de abril de 2020 | 09:30hs.





La apertura se extenderá durante el horario bancario habitual, de 10 a 15, y será únicamente para quienes no tengan tarjeta por robo o extravío ya que, de lo contrario, deberán retirar el efectivo a través de los cajeros automáticos.





En la ciudad de Posadas desde horas muy tempranas se observó el continuo movimiento de personas que se trasladaban a las distintas entidades bancarias pese a que se encuentra en vigencia el decreto del Aislamiento Social Obligatorio impuesto oficialmente hasta el domingo 12 de abril.





En Alem

Tránsito fluido de vehículos, personas agolpadas en las esquinas dialogando, grupos caminando, filas de personas una al lado de la otra en los cajeros, ingresos a los bancos, al correo, a los supermercados. Parecería ser el relato de un día de verano de paseo pero es la imagen que se ve en la ciudad de Alem durante la mañana de este viernes.





Solamente la presencia de algunos agentes de la Policía que casi a modo de niñeros tratan de que al menos en las filas respeten las distancias, es el único atisbo de control de lo que establece el decreto presidencial del aislamiento domiciliario obligatoria y la prohibición de circular.





De la misma manera que sucedió el viernes último cuando comenzaron las acreditaciones de distintas asignaciones sociales hay grandes aglomeraciones de personas.





En Bernardo de Irigoyen

Desde horas muy tempranas de este viernes se empezaron a mover personas hacia los tres cajeros automáticos de la ciudad más oriental del país, con el fin de cobrar beneficios del Anses, como así también personas que deben realizar trámites administrativos en la entidad bancaria



La situación hizo que se formen largas fila de aproximadamente una cuadra y media, en ambos casos.



Para que se respeten los protocolos establecido por emergencia sanitaria y epidemiológica, decretada por las autoridades nacionales y provinciales, la Policía de Misiones controlan el orden y que se respete la distancia entre las personas tal como lo establece el protocolo vigente para evitar en forma preventiva contagios de Covid-19.





En San Pedro

Pese a contar con más de 40 mil habitantes cuenta con solamente una entidad bancaria que dispone de cuatro cajeros automáticos en la zona urbana y uno en Terciados Paraíso, motivo por el cual, este viernes las filas son extensas donde los usuarios no están respetando el distanciamiento de dos metros. En el banco solo realizan pagos a jubilados y pensionados, personal policial orienta a los mayores y público en general.





Distinto a lo que ocurrió días atrás donde las personas se encontraban distanciados por más de un metro y medio, hoy solo entre algunos pocos se mantiene el distanciamiento, no existe personal bancario brindando asistencia a los adultos mayores en los cajeros y no realizan ningún otro tipo de trámite en el banco que no sea abonar haberes a jubilados y pensionados y blanqueo de clave.





En este caso último una de los jubilados que fue atendido, manifestó “Me atendieron rápido para hacer el blanqueo de clave de mi tarjeta pero no sé qué tengo que hacer con este papelito”, lo que pone en evidencia la falta de orientación.





En el lugar personal municipal se encarga de desinfectar las terminales y también asesoran a algunas personas.





En El Soberbio

En la localidad de El Soberbio la fila de personas que se acercaron al Banco Macro se encuentra desde avenida San Martín, siguiendo por Rivadavia y continúa por la calle Saenz Peña.





Los efectivos de la Policía de Misiones se encuentra controlando que se respete la distancia de persona a persona en los más de 300 metros de filas que existe.





En San Ignacio

El municipio puso sillas casa tres metros para los que cobran por ventanillas y además las autoridades continúan con las desinfección de los cajeros y le toman la presión a las personas que lo deseen.





En Puerto Libertad

En la localidad de Puerto Libertad la fila se mantiene ordenada y tiene una extensión de una cuadra, guardando mas o menos la distancia tal como lo establece el protocolo frente al único cajero del banco Macro.

Los bancos volvieron a abrir este viernes las puertas de todas sus sucursales, para atender de manera específica el pago de los haberes a jubilados y a personas que cobren planes o programas de ayuda social de la Anses, y que no cuenten con tarjeta de débito.