Pegada al pie: Gilberto Pérez en una entrevista exclusiva con Elvio Fredrich

Martes 4 de agosto de 2020 | 14:00hs.

En una nueva edición pegada al Pie, el futbolista nacido en Santa Rita Misiones, Elvio Fredrich, repasó su gran carrera futbolística en un imperdible mano a mano con el periodista Gilberto Pérez.El futbolista misionero entre otros temas, repasó la emoción del debut como profesional en Gimnasia La Plata, el gol a River cuando el Monumental era una caldera, el momento en que pudo ir al Fluminense y le "cortaron las piernas" y una sentencia: "Valió la pena el esfuerzo, siempre soñaba con jugar al fútbol", destacó durante la entrevista.Al recordar su debut, expresó "Fue una emoción enorme" ese partido el rival era el Quilmes del 2004 con Pedro Troglio como DT y donde tuvo como compañeros al Mono Navarro Montoya, Coco San Esteban, Lucas Lobos, el Turbo Gonzalo Vargas.Pasaron poco más de 15 años desde ese día, en todo ese tiempo, Elvio construyó una gran carrera en el que, muchos opinan, no fue lo suficientemente reconocida por sus coterráneos.Según se sinceró y opinó quizás se debe a que "por ahí no fue marketinero". Al no tener representante en casi toda su carrera (se manejó con un allegado como intermediario), algo que en algunas ocasiones le llevó a tomar malas decisiones, como por ejemplo cuando "le cortaron las piernas" durante su segunda etapa en Gimnasia La Plata, al momento en que un emisario lo tentó para llevarlo al Fluminense. Recordó que éste le dijo que iba como jugador libre, pero en esa ocasión prefirió quedarse en el Lobo y el técnico al final casi no lo hizo jugar.No obstante, durante su carrera futbolística se esforzó en gran medida para estar a la altura del fútbol del máximo nivel en Argentina, incluso, en la entrevista destacó que se quedaba después de los entrenamientos a practicar tiros libres con el “Mono” Navarro Montoya.Pese a su gran trayectoria, cargada de innumerables anécdotas, Elvio mencionó que sus mejores momentos deportivos fueron en Almagro y Boca Unidos, incluso recordó cuando jugaron un partido contra River en el Monumental (él con los colores de Boca Unidos) por la B Nacional en 2012, ocasión en que marcó el empate transitorio. "Fue el partido en el que más presión del público sentí", recordó.Finalmente, al realizar un balance, sostuvo que fue "un sueño" llegar al profesionalismo, algo que costó mucho y recordó que las veces que en Santa Rita iban a jugar por liga local y viajaban atrás de la camioneta, algo común en los pueblos en décadas pasadas.