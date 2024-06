Los hermanos Gabriel y Lisandro Vidal Rodríguez se suman a la cuarta fecha del Rally Argentino | El Territorio

Los posadeños estarán con dos Ford Fiesta Kinetic del Sabbatini Competición dentro de la RC5. Gabriel irá con Aitor Zugasti y Lisandro llevará a Juan Pablo Pernigotti.

sábado 01 de junio de 2024 | 20:43hs.

Misioneros de la partida en la máxima competencia del rally nacional. //Foto: gentileza.

Los hermanos Gabriel y Lisandro Vidal Rodríguez llegaron hoy a un acuerdo con Luciano Sabbatini y se sumarán a la 4ª fecha del Campeonato Argentino de Rally que se correrá dentro de 6 días por los caminos de Leandro N. Alem y San Javier.

Tanto Gabriel como Lisandro estuvieron hoy entrenando en circuito de Súper Prime que se encuentra en el Autódromo Rosamonte de Posadas y acordaron sumarse a la RC5 con dos Ford Fiesta. "Se dio todo muy rápido, hoy conseguimos los autos hablamos con los sponsor y cerramos. Ahora esperemos que los autos lleguen el miércoles para poder probar y adaptarnos. Siempre decimos que vamos a dar la vuelta, pero una vez que nos subimos al auto queremos competir. Vamos a divertirnos y tratar de aportar un granito de arena para lo que será una fiesta del rally", indicó Gabriel Vidal Rodríguez.

"Yo vine a mirar las pruebas y me enteré acá que corría, así que lo llamé a Juan Pablo Pernigotti y me dijo que sí de una. Ahora dimos unas vueltas para entrar en ritmo, agradecerle a Sergio Zarza y David Trump que me prestaron su auto para girar. Vamos a divertirnos por sobre todas las cosas" contó Lisandro Vidal Rodríguez que viene de ganar en la Clase N2 16v. en Eldorado.

Así la prueba contará con la presencia de 7 binomios misioneros: en la Clase RC3 Junior estarán Maxi Isanbizaga-Jorge Kondratiuk (Ford Fiesta Junior), Héctor Finke Jr-Marcos Espindola (VW Gol Trend Junior); en la RC5 correrán: Luis Da Luz-Lucas Houchuk (Ford Fiesta Kinetic), Sergio Zarza-Hugo Espinola (Ford Fiesta Kinetic), David Trump-Leandro Velázquez (Ford Fiesta Kinetic), Gabriel Vidal Rodríguez-Aitor Zugasti (Ford Fiesta Kinetic) y Lisandro Vidal Rodríguez-Juan Pablo Pernigotti (Ford Fiesta Kinetic).

En el autódromo también giraron y dejaron todo listo Sergio Zarza (Ford Fiesta Kinetic) y David Trump-Leandro Velázquez (Ford Fiesta Kinetic) que trabajaron bajo las ordenes de Luciano Sabbatini y el Doga Racing. Mientras que en Leandro N. Alem probó Luis Da Luz-Lucas Houchuk con el Ford Fiesta Kinetic.