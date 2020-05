Nueva York retoma la actividad económica

Sábado 16 de mayo de 2020

Los comercios minoristas y el sector de la construcción del estado de Nueva York retomaron ayer la actividad suspendida por la pandemia de coronavirus, después de que el gobernador, Andrew Cuomo, emitiera un decreto para retomar gradualmente y con medidas de prevención la actividad económica.

En la ciudad de Nueva York, sin embargo, Cuomo extendió la cuarentena hasta el 28 de mayo dado que no cumple con los criterios del estado para retomar la actividad, informó ayer el diario The New York Times.

Según el decreto emitido por Cuomo, cinco regiones del estado que no cumplen con requisitos clave como la disminución de los casos diarios de Covid-19, el aumento de testeos, disponibilidad de camas en los hospitales y capacidad de rastreo de casos, permanecerán confinados al menos hasta fin de mes.

Las regiones restantes, que incluyen los suburbios de la ciudad de Nueva York y el área de Buffalo, podrán reabrir “en el momento en que cumplan con los criterios de referencia”. La administración Cuomo dividió el estado en 10 regiones de las cuales cinco que cumplen con los requisitos fueron autorizadas a retomar la actividad.

Los comercios minoristas abrieron sus puertas pero sólo para retiro por el local o envíos.