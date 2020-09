Nueva autopsia confirma las edades de las niñas asesinadas en Paraguay - El Territorio Misiones

Domingo 6 de septiembre de 2020 | 05:00hs.

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

El sangriento desenlace que arrojó el último miércoles la irrupción de un grupo de elite del ejército paraguayo en una estancia de la ciudad de Yby Yaú, donde dos menores misioneras fueron acribilladas a tiros tras ser consideradas por las fuerzas militares del vecino país como miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), sigue dejando mucha tela para cortar. Y ante las fuertes sospechas que se tejen en torno al estado de indefensa que tenían las víctimas al momento de ser abatidas, la Justicia paraguaya dispuso la exhumación de los cuerpos.Es por ello que, ayer por la mañana, una comisión de peritos se trasladó hasta el cementerio de la mencionada ciudad del departamento de Concepción para concretar el traslado de los restos de las niñas María Carmen Villalba y Lilian Mariana Villalba a la morgue del Ministerio Público de Asunción.Los nuevos estudios forenses realizados ayer por la tarde confirmaron que las víctimas no superan los 11 años, lo que contrasta con la primera versión brindada por el gobierno paraguayo en la cual informaron que las víctimas eran de mayor edad.Además, de acuerdo al trabajo del médico forense de la fiscalía, Pablo Lemir, se estima que los impactos de bala que recibieron fueron hechos a larga distancia.Aunque agregó que resulta complicado determinar con precisión la distancia de los disparos porque para ello es necesario el análisis de las prendas de vestir, pero éstas fueron desechadas por el ejército paraguayo luego del entierro de los cuerpos ese mismo miércoles.En diálogo con el portal paraguayo Última Hora, el forense comentó que “ambos cuerpos nos dan una edad de 11 años y unos meses. Sin embargo, los dos cuerpos tienen características de desarrollo corporal externos de carácter sexual secundarios externos diferentes a pesar de que tienen la misma edad. Lo que hace que, prima facie, haya una diferencia de edad aparente”.El profesional sostuvo que se realizó una revisión completa de los cuerpos en la parte antropológica y odontológica. Y que para ello fueron tomadas placas radiográficas de la parte dental y de los huesos de las manos de ambos cadáveres para determinar la edad.Lemir también comentó que se corroboraron las heridas de armas de fuego y las características externas de los cuerpos.“No se ha visto ninguna lesión defensiva en los miembros superiores e inferiores, tampoco signos de tener ataduras ni signos característicos de tortura”, añadió el especialista, respondiendo así a una denuncia pública de Daysi Irala, abogada de la familia Villalba, quien horas antes del examen había afirmado tener información de que una de las niñas fue torturada antes de fallecer.Por último, el forense comentó que “se han corroborado las lesiones de los orificios de entrada y salida. Tienen entradas de balas de armas de fuego de atrás para adelante, de adelante para atrás, también, en ambos cuerpos”.Según detalló ayer el fiscal Federico Delfino, quien junto a la jueza Lici Sánchez son quienes encabezan la pesquisa, el objetivo de la exhumación también apunta a extraer pruebas de ADN de las niñas y preservarlas.“El propósito del procedimiento es atendiendo la controversia en cuanto a la identidad de los posibles progenitores. Información de inteligencia da cuenta de que estas serían hijas de personas prófugas, pero por manifestaciones se habla de otras personas que podrían ser sus progenitores. Vamos a tomar las muestras y vamos a preservarlas”, expresó Delfino.Por otra parte, el funcionario comentó que las prendas militares que vestían las víctimas fueron registradas a través de fotografías y videos que ya fueron incorporaron al expediente.Además, Delfino añadió que hasta ayer los restos no fueron reclamados por ningún familiar, aunque adelantó que en caso de que esto sucediera en las próximas horas se harán los procedimientos de verificación correspondiente.En tanto que sobre la hipótesis de que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) tenía conocimiento de que podrían haber menores en el campamento sostuvo que no podrían saberlo.“Nosotros no podemos saber, la información que nos llega es que hay personas prófugas de la Justicia vinculadas a esta organización terrorista”, indicó el fiscal.A partir de los elementos que se fueron incorporando durante los últimos días, se sospecha que las víctimas serían hijas de líderes del EPP que nacieron en Paraguay y que luego tarde fueron traídas a la Argentina por otros familiares.En relación a esto, mediante la difusión de imágenes de los DNI argentinos que tenían las víctimas, se sabe que Lilian Mariana Villalba nació el 29 de octubre del 2008 y que fue registrada como hija de Myrian Viviana Villalba Ayala (30), cuyos padres son José María Villalba y Mariana de Jesús Ayala López.Ambos son padre y madre de Osvaldo y Carmen Villalba, líderes del grupo armado.Por su parte, María Carmen Villalba también tenía identidad argentina, donde consta que nació el 5 de febrero del 2009 y que fue inscrita como hija de Laura Villalba Ayala, paraguaya, también hija de José María Villalba y Mariana de Jesús Ayala López.Si bien en ambos DNI figura Clorinda, Formosa, como lugar de residencia, se sabe que las pequeñas se asentaron en Puerto Rico, Misiones. Incluso, hasta noviembre pasado una de ellas asistió a la Escuela 228 de la mencionada localidad.Por otro lado, desde Migraciones de Paraguay indicaron que no se encontraron registros en la base de datos de la entrada de las menores a territorio paraguayo en noviembre pasado.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) se pronunció sobre lo ocurrido y pidió al gobierno paraguayo investigar las circunstancias de las muertes.Mediante un hilo de Twitter, la CIDH comentó que “repudia la muerte de dos #adolescentes (sic), el 2 de setiembre, en límite de los departamentos de Concepción y Amambay, en una acción de las Fuerzas Armadas del Estado en contra de miembros del grupo armado no estatal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)”.En tanto, por la misma red social, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay manifestó que lamenta profundamente el fallecimiento de las dos menores, al tiempo que sostiene que el gobierno paraguayo “asume la responsabilidad de agotar todas las instancias legales a fin de esclarecer los hechos”.