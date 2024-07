Irreconocible: Ricky Maravilla impactó con su nueva apariencia y se hizo viral | El Territorio

El cantante sorprendió al mostrarse con un nuevo rostro

jueves 04 de julio de 2024 | 20:05hs.

Tras mantenerse alejado de los medios, el reconocido cantante de cumbia Ricky Maravilla (78) reapareció en redes sociales e impactó con su nueva apariencia, la cual se terminó haciendo viral. Tras asistir al programa "La Cúpula Musical", conducido por Karina Ranni (ex integrante del grupo Las Prima), el intérprete salteño se mostró junto a ella para anunciar la nota que hizo en el ciclo.

A través del clip que compartió Ranni en su cuenta personal de Instagram (@karinaranni), donde acumula 60.1 mil seguidores, se pudo apreciar el aparente cambio estético en el rostro del cantante.



En el inicio del video se la pudo observar a Karina ante la cámara de su celular mientras se grababa interpretando a capella algunas líneas del hit ¿Qué tendrá el petiso? de Ricky Maravilla para luego plantear a modo de preguntar: "¿Con quién estoy?".

Al escuchar su nombre, el cantante de la movida tropical apareció a su lado dejando a la vista su característico peinado mientras lucía una una camisa azul con una campera de abrigo acolchada en tono gris oscuro casi negro.

Ricky Maravilla impactó con su nueva apariencia a través de las redes sociales. | Foto: Instagram

"Hola. ¿Qué tal, queridos amigos? Ricky Maravilla, los saluda con mucho cariño", expresó mientras Karina se mantenía parada a su lado y lo filmaba. A continuación, la conductora tomó la palabra para adelantar cuándo y cómo se podría ver el mano a mano que mantuvo con el cantante de cumbia.

Sin embargo, su rostro llamó significativamente la atención entre los internautas luego que el clip se viralizara en internet ya que evidencia la clara diferencia en cómo lucía su rostro a cómo hace, tan solo, unos pocos meses atrás. ¿Se hizo algún retoque estético?.

Taky Natali, la ex novia habló sobre los supuestos hijos

Tras la escandalosa separación que tuvo lugar en 2023, Taky Natali -quien supo ser la compañera de vida del cantante durante catorce años- dialogó meses atrás con A la tarde (América TV) sobre los reclamos de ADN que viene acumulando Ricky Maravilla ya que recientemente se supo de al menos tres mujeres que podrían ser sus hijas.

Además, durante la emisión remarcaron la aparición de un nuevo caso. Se trata de Daniel Guerra que falleció en 2009 y "vivió en la oscuridad, en no poder contar que sabía quién era su padre", según contaron en el ciclo de América TV.



Taky Natali habló sobre los supuestos hijos no reconocidos de Ricky Maravilla. | Foto: América Tv

Por otro lado, el periodista Diego Esteves informó que también habría un par de gemelos en Jujuy que también serían sus hijos. "Tienen el apellido Aguirre, habrían sido reconocidos”, dijo el panelista sobre el intérprete que hasta el momento llevaría contados al menos, diez jóvenes no reconocidos legalmente.

Al respecto, Taky Natali manifestó: “Él es muy cerrado, a mí no me contó mucho sus historias, de sus hijos" para luego asegurar que el artista deseaba formar una familia juntos. Sin embargo, ella no quiso.