La increíble historia de los mayores coleccionistas de cactus de Misiones | El Territorio

miércoles 03 de julio de 2024 | 12:30hs.

Estiman que tienen más de 3.000 especies en sus viveros.

Era 1999 cuando Roberto Carlos Babenco recibió de parte de su abuela la primera planta de cactus, un obsequio que lo marcó y le dio un giro a su modo de vivir. Al tiempo se puso de novio con Patricia Yushcuv y, de a poco pero a paso firme, arrancaron con un emprendimiento que hoy los hace reconocidos en todo el país. Tienen más de 3.000 variedades de cactus y suculentas en varios viveros en el municipio de General Alvear. Producen y venden al por mayor y menor en todo el país y, además, abren las puertas de su cactódromo a turistas y aficionados al rubro.

“Esto comenzó porque la abuela de mi marido le regaló a él su primer cactus y le gustó, era 1999 y así empezó a hacer muditas y cuando nos pusimos de novios él tenía una repisa con 20 plantas. Para ese entonces yo ni sabía que existían, no me gustaban las plantas y ahora es un hobby. Si voy a algún lugar y hay alguna especie que no tengo ya me la traigo, compramos o conseguimos semillas”, contó Patricia a El Territorio.

Así arrancó ‘Roca Cactus’, emprendimiento que toma su nombre de las dos primeras letras de Roberto Carlos. “Hoy en día ya perdimos la cuenta de la cantidad exacta de especies que tenemos, pero son miles y de distintas variedades. Tenemos muchas mamilarias que son de la zona de México, donde justamente ahora están en verano, por eso acá están floreciendo”, agregó mientras mostraba orgullosa cada una de las especies.

Uno de los mayores temores de quien se compra uno de estos ejemplares es que la planta no resista, en ese sentido explicó cuál es la fórmula.

“El secreto para que la planta sobreviva es que tenga mucha luz y se le riegue dos veces por semana, siempre y cuando no haya mucha humedad en el ambiente, porque ahí corrés el riesgo de que se pudra la planta, pero hay que darle mucha agua, no mezquinar. En verano cada dos días regamos con mucha cantidad y después le hacemos una lluvia. Así se mantiene todo hidratado y no se quema por el sol”, señaló y sostuvo que: “la nuestra es la colección más grande de la provincia y somos los primeros en arrancar con el rubro en Misiones”.

Si bien el cactus es una planta originaria de América, hoy en día ya se expandió al resto del mundo y tiene clubes de fans que se juntan para compartir conocimientos.

En ese sentido, comentó que este 21 de julio habrá un encuentro de cactuseros en el vivero con intercambio de plantas, semillas y conocimientos. Por otro lado, desde hace poco también se abren al turismo con senderismo, recorridos por el cactódromo y alquiler de cabañas.

“Hicimos también una cabaña para alquilar. Tenemos piscina, alquilamos quinchos con parrilla para fiestas, tenemos senderos, arroyo y lagunas”, detalló y precisó que ya cuentan con reservas para el invierno dado que los costos son accesibles: 42.000 pesos por día para cuatro personas y no se cobra ingreso al predio.

“La gente viene por el aire puro, la naturaleza y la paz, esto es un emprendimiento familiar y nos pueden contactar en Facebook o Instagram como ‘Roca Cactus’ o al Whatsapp 3755-677770. Para los cactus también tenemos un salón de ventas en calle Cabral 775 y José Ingenieros de Oberá”, finalizó.