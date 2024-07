La Oreja de Van Gogh aclara los rumores de vuelta de Amaia Montero a la banda | El Territorio

Tras unos días con el ambiente revuelto, hay un tuit en el que se aclara si Leire Martínez seguirá con ellos en la gira de este verano.

lunes 01 de julio de 2024 | 13:00hs.

¿Qué hay de cierto en que Amaia Montero va a volver a ser la vocalista de La Oreja de Van Gogh? Esta cuestión se ponía sobre la mesa después de la información lanzada en el espacio de Telemadrid 'Juntos'. Allí era donde se aseguraba que, de cara a la gira que realizarán este verano, sería la cantante original de la banda quien se pusiera al frente. Claro, el segundo interrogante que surgía era el de qué pasaría con Leire Martínez, en la formación desde el año 2008, cuando cogía el relevo de la mencionada Amaia.

La maquinaria de las especulaciones estaba en marcha, pero ellos mismos se encargaban de colocar un palo en las ruedas para frenarlo en seco. ¿Cómo? Con un tuit en la noche del viernes, apenas 24 horas después de que comenzara a hablarse de ese regreso, que zanjaba la historia. "A minutos de salir el festival Conexión Valladolid con un ojo en el cielo porque está lloviendo. Ya se pueden apartar las nubes que nosotros salimos", eran esas dos frases, sobre una foto en cuyo centro encontramos a Leire, que les servían para dar un puñetazo sobre la mesa.

Como decimos, este movimiento servía para aclarar esa nebulosa que se había originado alrededor de una de las bandas que escuchas dentro de la mejor variedad musical de CADENA 100. Pero ¿cómo reaccionaban quienes lo leían al otro lado de la pantalla? Porque el grupo donostiarra cuenta con miles de adeptos a lo largo y ancho de nuestro país, pero también trascendiendo nuestras fronteras. Vamos a recoger algunos de esos mensajes con los que se manifestaban, como ejemplificación del sentir de sus fans incondicionales. En algunos de ellos, como leeremos a continuación, aún necesitaban más claridad sobre si Leire seguiría con ellos.

"Mientras sean ustedes, los cinco más grandes todo está bien. Los amamos mucho"; "Abracen mucho a esa voz que tienen ahí. Leire marcó una nueva era en la banda y es un talento maravilloso"; "Creo que no hace falta aclarar nada. Ellos son La Oreja de van Gogh, Leire vino para quedarse, no como otras..."; "¿Pueden salir a aclarar sobre los dichos de que Amaia vuelve a la banda? No la queremos de vuelta"; "Los queremos a ustedes, a los cinco. Necesitamos nueva musica y seguir viendo para adelante"; "Ojalá este año pueda ir a veros aun concierto tengo muchísimo mono de veros en directo. Leire forever"... Son algunas de esas impresiones manifestadas por su 'fandom' alrededor de ese mensaje con Leire como foco de atención.