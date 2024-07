Quevedo regresó y sorprendió a todos con un impactante cambio físico | El Territorio

Quevedo experimentó un éxito tremendo después del lanzamiento de su tema con Bizarrap, 'Bzrp Music Sessions, Vol. 52'. Sin embargo, a principios de este año, el artista canario sorprendió a todos anunciando su retirada temporal de los escenarios: "No soy una máquina, voy a desconectar".

lunes 01 de julio de 2024 | 11:30hs.

El cantante, tras tan solo tres años en lo alto del panorama musical internacional, decidió parar durante un tiempo: "Realmente, desde que salió 'Cayó la noche', no he parado y necesito vacaciones. Les doy las gracias a todos, pero no esperen verme por las redes, voy a intentar desconectar", escribió Quevedo en sus redes sociales por aquel entonces.

Sin embargo, y tan solo pocos meses después, se hizo oficial su regreso a la música. Concretamente, el artista eligió el Big Sound Festival y Valencia para volver a los escenarios. Y así fue, el artista canario deleitó a todos los presentes con sus canciones, además de dejar a más de uno sorprendido por su impactante cambio físico.

Después de casi seis meses alejado de los escenarios, Quevedo ha vuelto de manera oficial. Y lo hizo reapareciendo este sábado, 29 de junio, en Valencia. Sin embargo, el artista canario dejó a todos boquiabiertos en el festival Big Sound sobre todo por su increíble cambio físico.

Quevedo se dejó ver con una chaqueta, una gorra y un pasamontañas. Además, también llevaba unas cadenas. Tras cantar 'La última', su nuevo single, se quedó en camiseta de tirantes, mostrando así su nuevo 'look'. Al canario se le pudo ver mucho más delgado y su cambio ha sido comentado por varios usuarios en las redes sociales.

"El cambio físico de Quevedo es una pu** locura", "Quevedo ha desaparecido para volver con el mayor cambio físico de la historia" o "Quevedo desapareció medio año para hacer su mejor disco hasta la fecha y además hizo un cambio físico increíble" son solo algunos de los mensajes que se pueden leer en X (antes Twitter).