Los pilotos calentaron las manos en las clasificaciones de la 3° fecha del Pista | El Territorio

Javier Kupski (Ford) en el TC4000, Ezequiel Mieres (Fiat Uno) en la Clase 1, Santiago Viana (Renault Clío) en la Clase 3 y el chaqueño Oscar Cervera en la Copa Fiat 1.4 fueron los más rápidos en las clasificaciones. Cristian Álvez se llevó las series del TCM y la Fórmula Renault Misionera.

sábado 29 de junio de 2024 | 20:25hs.

Las series se corrieron en una jornada fría pero soleada. //Fotos: gentileza.

Las bajas temperaturas no fueron impedimento para que los pilotos calienten sus manos en las clasificaciones y series de la tercera fecha del Misionero de Pista, que se disputa en el Autódromo Ciudad de Oberá. Los ganadores de las clasificaciones fueron el posadeño Cristian Álvez en la Fórmula Renault Misionera y TCM; el obereño Javier Kupski (Ford) hizo lo propio en el TC4000; el posadeño Ezequiel Mieres (Fiat Uno) fue el mejor en la Clase 1. El piloto de Iguazú Santiago Viana (Renault Clío) se quedó con la pole en la Clase 3. Mientras que el chaqueño Oscar "Tory" Cervera se anotó la pole en la Copa Fiat 1.4.

En el cierre del primer día se disputaron las primeras series. En la Fórmula Renault Misionera ganó el posadeño Cristian Álvez, seguido por Mauro Malfitano y Santino Dall Agnese. Álvez (Chevrolet) repitió en la serie del TCM y fue seguido por el eldoradense Darío Bogado (Ford) y el obereño Lucas Márquez Da Silva (Chevrolet 400).

Así clasificaron

En el TC4000, el local Javier Kupski (Ford) marco 1m20s219/1000 para la mejor vuelta al trazado de 2726 metros. Dejó segundo a Marcelo Kuchaski (Chevrolet) y Ariel Seidel (Chevrolet). "Salió una buena vuelta, el auto dobla muy bien, pudimos aprovechar el gran chasis y va dedicado a los sponsor, al equipo y a todos los hinchas de Ford", explicó Kupski.

En la Clase 1, Ezequiel Mieres (Fiat Uno) hizo una gran vuelta y marcó 1m23m022/1000 para anotar su 4 pole. Segundo quedó Kevin Johnson (Fiat Uno) y tercero fue Franco Callonego (Fiat Uno). "Aprovechamos al máximo la goma, sabíamos que era esa la vuelta y pudimos hacer una vuelta redonda. Tenemos un gran auto y se lo dedico al equipo", manifestó Mieres.

En la Clase 3, el más rápido en pista había sido Matías Garavano pero su Renault Clío no paso la revisión técnica y así Santiago Viana (Renault Clio) heredó la pole con un tiempo de 1m21s382/1000.

En la Copa Fiat 1,4, el piloto de Tres Isletas, Chaco, Oscar Antonio "Tory" Cervera logró su segunda pole en Misiones con un tiempo de 1m27s729/1000. Segundo quedó Martín Álvez Correa y tercero fue Carlos De Ley. "La verdad es que pensé que no iba a salir el timpo porque me pase un poco en el tacuaral, pero después me recupere y pude meter la vuelta. Va para todos los chaqueños que están alentando siempre", indicó el popular Tory.

Por su parte, el posadeño Cristian Álvez dominó las clasificaciones y las series de la Fórmula Renault Misionera y el TCM y largará primero en ambas finales.

La tercera fecha tiene 107 inscriptos (FRM: 6, TC4000: 17, TCM: 11, Clase 1: 29, Clase 3: 13 y Copa Fiat: 31) y tendrá su continuidad el domingo desde las 8.15 con el resto de las series. Desde las 12.20 irán las carreras finales. El ACO informó que las entradas tendrán un costo de 5.000 pesos en el portón 1 y 4000 pesos en portón 2. No se cobrará estacionamiento.