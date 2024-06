Detenido intentó huir disfrazado de enfermero | El Territorio

sábado 29 de junio de 2024 | 6:03hs.

Una insólita situación se vivió el jueves en Eldorado, cuando un preso que se encontraba internado en el Samic local intentó escapar de la custodia policial disfrazándose de enfermero.



No obstante, su intento no tuvo éxito, ya que el agente que lo estaba custodiando detectó la artimaña de inmediato, Por el hecho además quedó detenida la madre del implicado, sospechada de proporcionarle la ropa para que pueda intenar huir.



Según detallaron fuentes oficiales de la Policía de Misiones, todo ocurrió tuvo lugar este jueves, cuando una mujer de 68 años se presentó en el hospital Samic de Eldorado para visitar a su hijo Marcelo Z., quien estaba bajo arresto por un caso de tentativa de homicidio y se encontraba internado en ese centro médico con custodia policial debido a problemas de salud.



Intentando aprovecharse escurrirse entre movimiento constante del personal sanitario, el detenido salió de la habitación vestido como un enfermero, con ambo y un barbijo para que no pude verse su rostro.



Sin embargo no pudo burlar la perspicacia del sargento a cargo de la custodia de la habitación, quien lo reconoció y le quitó el disfraz, lo que resultó en una nueva acusación por intento de fuga contra Marcelo.



Además, se descubrió que la madre, proveniente de Wanda para visitar a su hijo, le había proporcionado la ropa para ayudarlo a escapar, por lo que también fue detenida y puesta a disposición del Juzgado de Instrucción en turno.