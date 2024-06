Liberaron al único detenido por el homicidio de Gladis Gómez | El Territorio

sábado 29 de junio de 2024 | 6:05hs.

Apenas tres meses y medio permaneció tras las rejas Elías Emanuel F. (32) como imputado por el homicidio de la catequista y comerciante Gladis Gómez (39), ya que ayer se concretó su liberación por falta de mérito. La defensa del imputado había solicitado el sobreseimiento por falta de pruebas, al tiempo que el fiscal Elías Bys se inclinó por la falta de mérito, lo que permite que la investigación al citado continúe por un año, aunque le otorgó la excarcelación.



La opinión fiscal fue avalada por el juez de Instrucción Uno Pedro Piriz, quien ayer dispuso la libertad del sospechoso. Todo ante la oposición del querellante Axel Demonari, quien representa a la familia de la víctima. De esta forma, los tres imputados que hasta el momento tuvo la causa fueron liberados por falta de pruebas y el expediente volvió a foja cero. Incluso, los primeros dos implicados fueron beneficiados con el sobreseimiento definitivo.



Vale recordar que Elías Emanuel F., excarcelado hoy, había sido detenido el pasado 20 de marzo en la localidad de Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. El 5 de abril arribó a Oberá bajo una fuerte custodia policial y el 17 del mismo mes compareció ante el juez Piriz, ocasión en la que declaró y se despegó el hecho.



El Territorio accedió en exclusiva a la declaración completa del sospechoso, quien confirmó que el día del hecho estaba en Oberá, aunque argumentó que en el horario del crimen se hallaba en la casa de una prima, donde se alojaba. Obereño de nacimiento, precisó que años atrás se mudó a Buenos Aires con su mujer, también de Oberá, para dedicarse a la construcción.



Negó todo

Mencionó que permaneció en la ciudad desde el 7 de enero hasta el 14 de marzo de 2022, justo un día después del deceso de Gómez, quien falleció luego de once días de agonía. En tanto, solicitó un careo con Adrián R., el testigo que lo implicó en el hecho. Es más, aseguró que “se le escapó el tiro”, es decir, lo ubicó con el autor material.



Asimismo, además de acusar a Elías Emanuel F., el citado también implicó a Mario Antonio A. (28), uno de los primeros dos sospechosos junto a Santiago Miguel S. (27). De todas formas, los dos últimos fueron sobreseídos definitivamente del expediente tras permanecer un año tras las rejas.



Reconoció que el 7 de enero de 2022 llegó a Oberá de vacaciones y estuvo visitando a familiares. Además, comentó que un concuñado de nombre Miguel le ofreció trabajo en construcción, lo que aceptó. Cuando le preguntaron por el hecho en perjuicio de Gómez, registrado el 2 de marzo de 2022, fue preciso: “(…) a las 6 de la mañana me fui a trabajar como todos los días, y a la tarde llegué a las 19.20, aproximadamente, a la casa de mi prima Lucía A., yo estaba viviendo ahí con ella, en calle 25 de Mayo al final, porque había tenido una discusión con mi señora por una problema con una solicitud de Facebook”.



Según se cita en su declaración, una vez en la casa “tomé unos mates y me acosté a dormir para no discutir con mi señora. Me despertaron como a las 21 o 21.30 para cenar, me acosté a dormir de nuevo y al otro día me desperté a las 6 para ir a trabajar, a la tarde volví y ya se había solucionado todo con mi señora y seguí trabajando normalmente”.