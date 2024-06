El emotivo mensaje de las Trillizas de Oro a seis años de la muerte de Geñi, la hija de María Eugenia | El Territorio

Con un emotivo posteo en Instagram, las hermanas recordaron a la joven, quien murió en 2018 como consecuencia de un cáncer de mama.

jueves 27 de junio de 2024 | 11:30hs.

Como lo hacen cada 25 de junio desde 2018, las Trillizas de Oro recordaron con un conmovedor mensaje a Geñi, la primogénita de María Eugenia. La joven falleció aquel fatídico día como consecuencia de un cáncer de mama que se propagó por todo su cuerpo. “Ya estaremos juntas”, escribieron las hermanas, con el objetivo de mantener viva su memoria, en su cuenta de Instagram.

“Seis años sin vos, Geñi. Te extrañamos cada vez más”, arranca el breve texto que las famosas artistas compartieron en su cuenta de Instagram. “No pasa el tiempo, pero te encontramos todos los días en Cesitar y Cala. Eso nos da paz para seguir. Ya estaremos juntas”, completaron, en referencia a los hijos de la fallecida artista. María Eugenia, María Emilia y María Laura Fernández Rousse completaron el posteo con un corazón verde, una estrella y una foto de Geñi, donde se la ve sonriente mientras posa para la cámara.

Cuando murió, Geñi tenía 34 años y hacía tiempo le habían diagnosticado un cáncer de mama. Pese a los tratamientos, la enfermedad tomó otras partes de su cuerpo: al tiempo le detectaron tres tumores más en la cabeza. La joven pasó sus últimos días internada en el Hospital Alemán.

En cuanto a su vida personal, a Geñi se le despertó la pasión por el arte desde muy chica. Luego de estudiar y lograr la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad del Museo Social Argentino, se casó con el arquitecto César Bustos, dio a luz a César, su primer hijo, y se mudó a Dubái. “Quise acompañar a mi marido en una propuesta laboral que le ofrecieron y de a poco nos fuimos adaptando. Es un lugar multicultural, todos son expatriados y en ese sentido, te sentís una más. No sos ‘la extranjera’”, reveló en 2011 en una entrevista que le concedió a la revista ¡Hola!

Luego de tres años en Emiratos Árabes, la familia Bustos se volvió a instalar en Buenos Aires, donde nació Cala, la segunda hija de la pareja. Desde ese momento, además de exponer en varias oportunidades, Geñi se dedicó a la docencia.

Seis meses después de la tragedia familiar, en una entrevista con LA NACIÓN, María Eugenia habló del dolor por la pérdida de su primogénita. “Fue un shock para Laura, Pilar y Nano (los hermanos de Geñi), muy duro. Aparte, nunca sé si la situación con mis nietos me hace bien o mal. Me hace bien por ellos, pero por otro lado no dejo de estar recordando y extrañando a Geñi”, dijo.

“Es como un puñal, un cincuenta y un cincuenta. Y a ellos les pasa lo mismo. Por eso es bueno compartirlo con mi familia. Mis hermanas me entienden, pero lo que yo estoy pasando solo lo comparto con mi familia, tenemos el mismo sentimiento. Ya nos miramos y sabemos el momento que atravesamos, cómo es el dolor, cómo es la tristeza”, completó.

Con el tiempo, María Eugenia fue procesando el dolor. “Hay veces que estoy bien y otra que tengo mis bajones, pero trato de distraerme un poquito”, contó durante una charla radial con Fernanda Iglesias en Esto no es Hollywood en 2021. En ese momento, estaba a punto de convertirse en abuela por tercera vez: su hija Pilar, la más chica, estaba embarazada.

“Es doble la emoción, porque hay sentimientos fuertes también. Uno piensa cómo hubiese disfrutado Geñi de lo que está pasando, en todo lo que Pilar la extraña y muchas cosas más. Son sentimientos encontrados, cosas que me movilizan mucho, pero todo para bien”, reflexionó en aquel entonces. “Yo tengo que seguir estando bien porque tengo dos nietos y van a venir más, tengo que estar bien para todos ellos”, completó María Eugenia.