“Cuando veo el caso Loan, es como revivir el trágico día en que mi hija se perdió y me infunde una esperanza” | El Territorio

Ramona Bogarín, madre de Andrea Silva -quien se perdió cuando tenía 9 años en un obraje donde trabajaba su padre en la Biosfera Yabotí-, pide que se vuelva a investigar la causa de su hija luego del gran operativo realizado por las fuerzas para encontrar a Loan. En diálogo con El Territorio expresó que creen que su hija se encuentra en Paraguay

miércoles 26 de junio de 2024 | 18:00hs.

Ramona Bogarín, con notable angustia no pierde la esperanza de reencontrarse con su hija. foto: Carina Martínez

"Cuando veo el caso Loan, es como revivir ese trágico día en que mi hija se perdió, sin dejar ningún solo rastro" dijo angustiada Ramona Bogarín, madre de Andrea Silva, quien se perdió cuando tenía 9 años en un obraje donde trabajaba su padre en la Biosfera Yabotí, el 26 de diciembre de 1999, y pese a la incansable búsqueda jamás se la pudo encontrar. Sin embargo, la esperanza recobra fuerzas con el caso Loan, ya que su familia cree que Andrea fue secuestrada y estaría en Paraguay.

La familia, junto a las distintas fuerzas y organismos intervinientes, la buscaron por más de 13 años. Periodo donde hubo muchas situaciones frustrantes. En el medio adoptaron a una niña, y después de tanto andar y al no tener acompañamiento internacional para investigar una pista en Brasil, sumado a las amenazas recibidas y el nacimiento de un hijo con discapacidad, ocasionó que hicieran una pausa en la búsqueda sin olvidar lo sucedido ni un solo día.

"Ver el caso de Loan me conmueve, y me infunde una gran esperanza. Veo como lo buscan en los rincones más recónditos del país y fuera del país”, indicó Bogarín en diálogo con El Territorio. En esa línea, expresó que “están moviendo con redes de trata de personas, creo que se pueden aclarar e investigar de la misma manera otros casos, como el de Andrea".

El caso de Loan, de quien no se sabe el paradero desde el 13 de este mes y la investigación federal por un posible caso de trata de persona, mantiene en vilo a la madre y demás familiares de Andrea Silva, quienes están convencidos que la niña fue también víctima de una red de trata de personas internacional.

“Está en Paraguay”

"Cuando quisimos investigar sobre una pista de que un brasilero secuestro a mi hija, se tapó el caso. Mi marido fue amenazado, no se investigó en Brasil, y ahora creemos que ella está en Paraguay" apuntó la madre, quien relató que desde el primer día “sé que fue un cazador brasilero que secuestró a mi hija y la llevó a Brasil con fines de lucro financiero”.

En relación a la hipótesis de que su hija se encuentra en Paraguay, la mujer manifestó: “Hoy por hoy, por una investigación que hice por mis propios medios, surgió que Andrea está en Paraguay. No sé si con una red de trata, con algún narcotraficante o una familia". Por ello, vuelve a pedir que las autoridades y funcionarios tengan en cuenta el caso.

"Pido a la ministra Patricia Bullrich que tenga en cuenta el caso de Andrea, que se perdió también en zona de frontera. Con la mano en el corazón reitero ese pedido, necesito saber la verdad y encontrarla" apeló angustiada la progenitora, quien ve como un caso similar al de Loan, pese a que el contexto y lugar en el que se perdió Andrea era monte, con zona urbana a más de 50 kilómetros, pero la frontera con Brasil a unos 10 kilómetros.

En ese contexto, continuando con la similitudes de lo ocurrido en Corrientes, Bogarín ratificó que "Así como el caso de Loan, Andrea se perdió de nuestra vista en pocos minutos. De inmediato la buscamos y no encontramos nada: No se halló ropa, tampoco su chinela, no hubo manchas de sangre. Fue un misterio y es muy triste ver que estos casos sigan pasando". A su vez, intuyó que "Loan fue secuestrado. Ojalá pronto lo encuentren porque no puedo imaginar lo difícil que está siendo para su madre no saber de él".

Recuerdos del traumático día

En detalles, según recuerda la familia, ese 26 de diciembre de 1999 luego de haber llegado al campamento de su padre Ramón Silva -quien trabajaba en un obraje en la biósfera Yabotí, a más de 50 kilómetros de la zona urbana de San Pedro- pasadas las 10 de la mañana, Andrea junto a sus hermanas salieron a jugar en busca de lianas. En tanto, cerca del mediodía decidieron regresar al campamento. Andrea se había adelantado de sus hermanas y cuando estas llegaron hasta el campamento, se enteraron de que Andrea nunca llegó. Desde ese día no se supo más de la pequeña que hoy tendría 32 años.

Ese día jamás sale de la memoria de su madre. Por un lado, por ser el último día que recuerda haber visto sonreír a su hija y por otro por tratarse de una jornada que terminó en desesperación, angustia, tristeza y ese dolor que no disminuye pese a los años. "Yo la recuerdo a Andrea sonriente, ese día ella estaba muy contenta de ir a visitarlo a su padre, como lo hacíamos todos los años en vacaciones. Habíamos jugado en el agua, a ella le encantaba, solo que después ocurrió esa tragedia" recordó con enorme dolor.

Asimismo, enfatizó que "el dolor es enorme, con el corazón de madre con tal de que me digan 'acá te devuelvo a tu hija' me animo a perdonar a esa persona y no tomar represalia”, agregando que aún espera “que las autoridades se hagan cargo y ojalá que con la investigación del caso de Loan se puedan descubrir otros tantos casos que están ocultos detrás de esta terrible mafia de trata de personas".

En ese marco, Bogarín insistió en que la única sospecha que tenían es sobre un brasilero conocido como Gary, a quien apuntan como el responsable del extravío de Andrea. "Se llegó a investigar por medio de la Policía Federal esta pista, pero no llegamos a nada. Teníamos la información de que Gary la vendió a una familia en Zapiranga, Porto Alegre, pero cuando logramos ubicar a la familia esta se mudó y nunca más se supo para dónde fueron", lamentó.

Por último, reiteró que "en Brasil nunca tomaron mi caso y cuando mi esposo con otro señor fue a insistir para que se tome la denuncia fueron perseguidos. Un cabo le dijo que se callara la boca, que no les convenía seguir moviendo con el tema de Andrea porque terminaríamos todos fusilados. Eso nos atemorizó, sólo que ahora recobramos fuerza y esperanza", concluyó la madre de Andrea Silva, quienes después de casi 25 años esperan poder volver a ver y reencontrarse con su querida hija en su casa de San Pedro.