J.J. Acosta, entrenador: “Hacer algo ya es mejor que no hacer nada” | El Territorio

Juan José Acosta dedicó varios años de su vida al fisicoculturismo, disciplina que le dejó una enseñanza sobre el cuidado del cuerpo que hoy imparte en gimnasios, charlas, medios y redes

miércoles 26 de junio de 2024 | 10:15hs.

A lo largo de su trayectoria dentro del deporte, Juan José Acosta (45) estuvo ‘trotando’ por distintos países de Sudamérica gracias a su profesión. Nacido en la provincia de Entre Ríos, pero afianzado en Misiones hace ya varios años, el protagonista de esta Charla con El Territorio se define a sí mismo como un apasionado de los deportes, que comenzó con una pelota de básquet y que con el tiempo se fue definiendo por otra disciplina a la que le dedicó gran parte de su vida: el fisicoculturismo.

Hoy, a poco de cumplir 46 años, continúa ligado a la actividad física, pero desde el lado de la enseñanza. Todo el conocimiento adquirido a lo largo de los años le permite a Acosta ser una voz autorizada para impartir conocimientos sobre el cuidado físico, la alimentación y el descanso. Tres factores clave para conseguir una buena calidad de vida.

Además de dar clases en su gimnasio, en el que implementó una nueva tendencia que es el entrenamiento en parejas, José también es reconocido por su participación en medios de comunicación, en los que despeja dudas al público en temas relacionados a la actividad física.

“El sedentarismo es malo, caminar es bueno, el resto es muy fácil”. Fotos: Marcos Isaac

“Mi padre jugaba al básquet y desde chiquito me puso una pelota en la mano. El deporte es parte mía. Me dediqué a hacer preparación física deportiva, nutrición deportiva, técnico en alimentación y suplementación deportiva”, contó en el inicio de la entrevista.

¿Cómo descubriste que tu pasión era el fisicoculturismo?

Me habían ofrecido trabajo en un gimnasio y el dueño me preguntó si me interesaba el fisicoculturismo porque tenía muy buena genética para ese deporte. Entonces probé y me gustó. Primero me costó muchísimo, fueron casi nueve años en los que me costó llegar a conseguir podios, pero una vez que lo logré fueron otros ocho años consecutivos con varios títulos provinciales, nacionales e internacionales

Esta etapa la pasaste en Entre Ríos, ¿cómo es tu conexión con Misiones?

Primero arranqué con esto en Entre Ríos y después trabajé en Buenos Aires. A Misiones vine a instalarme en el año 2007, había venido antes a hacer presentaciones.

Ahora estoy alejado de la parte competitiva, pero siempre seguí ligado al deporte.

¿Y es muy sacrificada la vida de un deportista que trabaja con su físico?

Si querés surgir y estar en el primer nivel, no hay margen de error. Es entrenamiento, nutrición y descanso. Todo tiene que estar en armonía. Hoy desde otro lugar siempre trato de predicar con el ejemplo, más allá de que somos seres humanos y todos tenemos errores.

A todos nos gustan las pizzas, las empanadas y el helado, pero tratamos de mantenernos y estar en actividad. No con la exigencia que se necesita para competir, pero siempre manteniendo una conducta.

¿Cuál es la frase que utilizás para motivar a tus alumnos?

Yo tengo un slogan que es ‘cultura del cuerpo’. Yo les enseño que no se necesita más que un lapso corto de tiempo de entrenamiento y una buena calidad de vida para estar bien. Agua, alimentación y entrenamiento son la clave. No importa si es conmigo o dónde, pero hay que entrenar.

Yo armé un sistema de entrenamiento que se llama cuarto de hora, en el que no se necesitan más de 30 minutos (como máximo 40) para cubrir las necesidades básicas de entrenamiento. En 17 minutos hacemos la actividad física que el cuerpo necesita y el tiempo restante es el descanso entre ejercicios.

¿Puede ser que hoy se vea más gente entrenando en gimnasios, al aire libre, con profesores?

Hoy hay muchas más posibilidades y alternativas que se trajeron de otros países que son para que hacer deporte sea algo atractivo. La actividad física se está expandiendo porque la gente está tomando conciencia de su importancia, entonces se buscan distintas alternativas. Acá en Posadas la gente se mueve mucho por las tendencias: en su momento fue el ciclismo, hoy es el running, antes fue el crossfit. Llegó un momento en el que se abrieron más de 100 gimnasios, la oferta está a la vuelta de la esquina.

También muchos ven ahí una salida económica. Yo no estoy en desacuerdo con eso, pero es necesario estar preparado para preparar físicamente a alguien, El gimnasio es un lugar al que tenés que tener muchas ganas para ir porque puede parecer aburrido. Aproximadamente el 70% de las personas que van a gimnasios es por una recomendación médica, un 20% por alguna situación sentimental. Se separaron y ahora se quieren ver mejor y un 10% lo hace por estilo de vida, como algo cultural.

¿Cuántos días a la semana recomendás entrenar?

Mi recomendación es no menos de tres días a la semana y no más de cuatro. Eso sería un ideal. Podés entrenar cinco o seis días si lo deseás, pero el tema es la recuperación. Si los dividís entre ejercicios de musculación tres días y tres días de ejercicios aeróbicos, está perfecto.

Hay que ver cuál es el objetivo de cada uno. Si sos deportista de élite seguro necesitás una determinada preparación. Pero para las personas aficionadas que lo hacen por una necesidad fisiológica y no tienen una gran exigencia, yo recomiendo como mínimo tres días a la semana.

¿Y en cuánto tiempo se pueden ver los resultados?

El cuerpo necesita un tiempo prudencial para notar cambios. Ese tiempo es como mínimo tres meses. Durante el primer mes podés notar que bajás de peso, que la ropa te queda mejor, pero el producto final aproximadamente en tres meses. De todos modos tienen que ver muchos factores, no todos somos iguales. La clave de mi éxito es hacer algo, si hago algo ya es más que no hacer nada. El solo hecho de venir al gimnasio ya es positivo, no hay forma de que salgas peor de lo que entraste. Te acomodás estructuralmente, sacás la retención de líquido, te vas a sentir mejor emocionalmente. Para eso necesitamos al menos tres meses.

¿Qué nivel de exigencia se debe tener en el gimnasio?

Esa es una pregunta que me hacen reiteradas veces. La vieja escuela de levantar mucho peso ya no existe más. Excepto que seas un levantador de pesas profesional o que seas un fisicoculturista que necesitás marcar un determinado músculo. Hoy se busca trabajar con un peso que te permita hacer las repeticiones de manera correcta para evitar lesiones.

¿Cuál es tu mirada acerca de lo que se transmite en redes sociales en cuanto al entrenamiento?

En las redes sociales muchos son extremistas y la gente se confunde. Lo que para uno está mal para otro está bien. O no hay que comer nada o hay que devorar todo. Entonces la gente no sabe para dónde correr y quizá cada uno tiene un poco de razón. En las redes cada uno quiere vender un producto. Yo antes hacía rutinas y las mostraba, pero me di cuenta de que es más de lo mismo, entonces me corrí y busqué llamar la atención del público con cosas cortitas.

La musculación se inventó hace muchos años y seguirá siendo siempre igual, no hay mucho para inventar. Hay profes que trabajan con 8 o 12 repeticiones, yo trabajo con 15 y 25. Algunos trabajan con más peso y otros con menos, como en mi caso.

¿Qué objetivo buscás en una persona que se acerca a vos para hacer una actividad física?

Primero le pregunto cómo llegó a mí y después cuál es su objetivo y su compromiso. Hay que encontrarle la vuelta a la confianza y que disfrute de lo que está haciendo. Lo otro es ‘el espejo’, la imagen. Según los cuerpos cambian los objetivos, hay algunos de salud y otros estéticos.

¿Cómo es el entrenamiento en mujeres que transitan un embarazo? ¿Se puede?

Desde mi experiencia considero que no hay impedimentos para que una mujer embarazada haga ejercicios. Al contrario, le va a favorecer. Siempre todo tiene que ser supervisado por un médico, porque hay embarazos de riesgo. Si una mujer entrenó durante el embarazo, la recuperación después va a ser mucho más rápida. Hay personas que al mes de haber parido están entrenando.

¿Qué pensás de los complementos que se toman para obtener mejores resultados o más rápidos?

Lo que creo es que siempre tiene que ser consultado y avalado por un médico. Hay cosas que no hacen falta tomar. Primero hay que empezar a ir al gimnasio, ver los objetivos y después de transcurrido un tiempo analizar si se puede agregar algo. No estoy en desacuerdo con ningún suplemento, pero no hace falta gastar en vano.

¿Qué le dirías a alguien que no tiene la fuerza de voluntad para empezar a entrenar?

Siempre digo: el sedentarismo es malo, caminar es bueno, el resto es muy fácil. Elegir entre las dos cosas, siempre hay que elegir caminar. Es muy fácil, muchas veces lo que necesitamos es encontrar el motivo para empezar a ir al gimnasio.

Por eso hoy apuesto al entrenamiento en parejas, que tiene muchos beneficios. Si a veces uno no tiene gana, el otro lo empuja. Y ese apoyo fortalece la pareja, porque terminás conociendo cosas del otro que no conocías.



Perfil

Juan José Acosta

Entrenador

Nació en Concepción del Uruguay, Entre Ríos

-45 años

-De chico se dedicó al atletismo y al básquet, pero luego descubrió su verdadera pasión, el fisicoculturismo, disciplina a la que se dedicó varios años y con la cual obtuvo diversos títulos.