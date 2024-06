David Gilmour canta con su hija Romany | El Territorio

domingo 23 de junio de 2024 | 6:00hs.

David Gilmour (78) prepara el estreno de su nuevo disco solista “Luck and Strange”, que lanzará el 6 de septiembre.



El material, el primero del integrante de Pink Floyd en 9 años, fue grabado durante cinco meses en Brighton y Londres.



El álbum fue producido por Gilmour y Charlie Andrew, contiene nueve canciones, incluida una reelaboración de la canción “Between Two Points” (1999) de The Montgolfier Brothers, que tiene a Romany, hija de Gilmour, en la voz y el arpa. “Tuve ese tema en mi lista de reproducción desde que se lanzó. Le pedí a Romany que lo intentara y vi que ella tiene exactamente el tipo correcto de vulnerabilidad y juventud para la canción”, dijo el músico.