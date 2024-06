El fútbol como la excusa para transformar realidades | El Territorio

Desde un club o desde la selección argentina universitaria. Desde la academia o desde el barrio, Carlos ‘Tuti’ Boede encontró la manera para generar cambios en la sociedad

sábado 22 de junio de 2024 | 10:30hs.

Foto: Matías Peralta

Carlos Boede es conocido en el mundo del fútbol desde hace ya varias décadas. Dirigió a Mitre, Guaraní, Rosamonte, Atlético Misiones, entre tantos clubes, y se fue a Pergamino y Salta para ser entrenador fuera de la tierra colorada. A la par siempre desarrolló su carrera en la Universidad Nacional de Misiones (Unam) y está al frente de la selección argentina universitaria de fútbol femenino.

Le tocó recorrer el país y varias partes del mundo con y gracias al fútbol. Se volcó durante muchos años a la formación y ahora, luego de mucho tiempo en el fútbol masculino decidió ser parte del “cambio cultural” que significa el fútbol femenino.

En tiempos de crisis, en lo que lo esencial se reduce a un puñado de cuestiones, el deporte parece pasar al plano del lujo, al plano de lo que se puede reemplazar. Lo económico pesa y se resiente la calidad de vida. ¿Qué lugar debe ocupar el deporte? ¿Qué pasa cuando un estudiante-atleta pasa a ser solamente un estudiante? ¿Cómo se puede generar un círculo virtuoso entre la academia y el deporte?

Tuti Boede repasa algunos puntos clave para él y también desde dónde se pueden generar cambios en la sociedad. Para el profe, para el DT, el fútbol es una herramienta que lo acompañó toda su vida y en la que todavía pone gran parte de sus ilusiones para que la sociedad sea diferente y un poco más justa.

Fútbol femenino, deporte universitario, ¿cómo dividís tu tiempo hoy?

Sigo con el deporte universitario, dentro de Fedua, de la Federación del Deporte Universitario Argentina.

Por otro lado, después de haber dirigido tantos años fútbol masculino estamos volcados junto con Fernando (su hijo) desde el año pasado al fútbol femenino en la Liga Posadeña, con Guaraní, aunque ya desde 2017 estamos integrando con el Pacha Cardozo y Rosana ‘la Zurda’ López la selección femenina argentina universitaria. En 2017 fuimos a Taipei, en 2019 fuimos Nápoles y en 2021, después la pandemia, fuimos a Chengdú.

Estamos esperando, con este nuevo cambio de gobierno, porque está un poco complicada la participación internacional. Creemos que en el receso de julio vamos a hacer el primer campus universitario de este año, a ver si podemos participar en el nivel internacional.

¿Cómo se hace en este momento de crisis para acomodar todo?

Es muy difícil. Dependemos mucho de las universidades porque nosotros arrancamos con 180 chicas y 180 varones y vamos rotando las provincias en las que hacemos los campus.

Este año queremos arrancar en Buenos Aires, que es a donde se nuclean más chicas de distintas universidades. Pero en un contexto muy muy difícil en lo económico estamos ya avisando a las universidades y algunas jugadoras que las tenemos detectadas que busquen recursos para poder trasladarse al campus. Son cuatro días aproximadamente, así que dependemos mucho de la situación económica personal por un lado e institucional.

¿Y el deporte, en este contexto, qué lugar debería tener?

El deporte es fundamental. A veces da mucha bronca cuando los políticos de turno se llenan la boca hablando del deporte, pero después al momento de definir cosas no las definen y siempre el deporte queda como un extra, como algo complementario.

Nosotros mucho con la Doble Carrera. Doble Carrera significa que el estudiante o la estudiante que está haciendo deporte a nivel federativo no tenga que optar entre hacer deporte y estudiar, sino que cuando tiene que jugar con un club un Regional o Nacional, el docente de la facultad tiene la obligación de modificarle la fecha de cursado, la fecha de exámenes.

Firmamos un convenio en 2019 y de las 62 universidades que hay (en Argentina), hay 22 que están dentro del Plan Doble Carrera y en otras diez se está tratando (el ingreso).

Si vamos un poquito más arriba, se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación para que Doble Carrera sea implementado no solamente a nivel universitario, sino que baje también a los cuartos y quintos años de los colegios secundarios, que potencialmente son alumnos universitarios en los años posteriores. Que también tengan la posibilidad de que los pibes puedan hacer deporte y estudiar, no que les corten la posibilidad.

Nosotros decimos que el deporte es algo fundamental dentro de la formación integral del estudiante no sólo en lo profesional, sino que el día de mañana también en cuanto a la salud, en cuanto a su vida, así que estamos en ese en ese punto en este momento.

¿Falta una política deportiva sostenida a nivel nacional?

Fue cambiando mucho en el tiempo. Se logró implementar la Federación del Deporte Universitario Argentino y comenzaron los Regionales y Nacionales. Se mantuvo en el tiempo y siguieron hasta el gobierno de (Mauricio) Macri. Se peleó bastante y logramos mantenerlos. Ahora en este nuevo contexto de país está muy difícil, muy complicado.

En los Regionales movemos más de 4.000 estudiantes. Replicado en las nueve regiones, se vuelven casi 100.000 estudiantes, con una final nacional que mueve 30.000 estudiantes. O sea que realmente es un aporte muy importante y la política deportiva creemos que va de la mano con lo académico. El deporte es un derecho que tiene el estudiante, pero todavía hay educadores o gente que está en la política que no entienden lo bien que hace el deporte.

¿Qué pasa cuando un estudiante o un atleta deja el deporte?

Nosotros acá tenemos un registro de todos los estudiantes que hacen deporte dentro de la universidad. Hasta el año pasado teníamos 28.000 estudiantes, de los cuales más de 8.000 hacían deporte dentro del ámbito universitario, casi un 33 por ciento. Queríamos aumentar año a año, como es obligación nuestra, pero volviendo al tema político, este año quedamos sin poder alquilar instalaciones que no tenemos propias acá en Posadas. Dependemos mucho de la Provincia y al no tener recursos económicos se nos hace muy complicado alquilar.

Cuando un estudiante deja de hacer deporte tratamos de averiguar por qué y en este caso el mayor problema fue el tema económico, por el tema de los traslados, ya que muchos de los lugares de competencia quedan lejos.

Más allá de tener una representación provincial, regional o nacional, pierde en su vida cotidiana. Todos sabemos lo bien que le hace el deporte a una persona por el tema de su salud, de su formación. Siempre inculcamos y tratamos de que el estudiante si puede ingresar en un club o puede tener una representación provincial y nacional, en buena hora, pero si no puede, por lo menos que haga un deporte para mantener su personalidad, su salud, su cuidado personal. Una vez que termina su carrera que sigue haciendo deporte.

Después de tantos años en el fútbol masculino, ¿por qué fútbol femenino?

Fueron 34 años casi en fútbol masculino, recorriendo el país con distintos clubes y dirigiendo también en Pergamino, en Salta en una época. No me cansé del jugador, a veces uno se cansa del dirigente, lamentablemente. Hay veces que el dirigente entiende y hay veces que no.

Cuando comienza la Federación del Deporte Universitario se da la posibilidad de conformar el cuerpo técnico con Raúl ‘Pacha’ Cardozo (NdR: exjugador de Vélez) y con la Zurda Rosana López y nos ofrecieron trabajar con las universitarias y realmente es un tema muy muy lindo, muy apasionante. Totalmente diferente al fútbol masculino por un montón de cosas.

Las situaciones que pasan las chicas son diferentes a los varones ¿en qué sentido? Por ejemplo, en todo su ciclo menstrual, en cuanto al entrenamiento va cambiando cuándo tiene mayor o menor rendimiento. El preciclo y el posciclo y todo el periodo previo. Son 21 días en los que hay que tener mucho cuidado de cómo trabajar y en qué momento trabajar. Todo eso nos llamó la atención y empezamos a estudiar, a perfeccionarnos y realmente es un una pasión diferente al masculino, pero también es pasionario porque te encontrarás con otro contexto muy muy diferente.

En qué sentido son distintos…

Las chicas son, en su formación técnica-deportiva, diferentes al varón, porque los varones hasta hace algunos años jugaban en cualquier campito. Hoy con el tema del avance tecnológico cada vez menos, pero hay una paradoja en cuanto al fútbol femenino. Hasta hace algunos años vos veías a las nenas jugando con una muñeca en las plazas y hoy en muchos lugares del país vez jugando nenas con una pelota, entonces eso también se está produciendo, un cambio cultural muy importante. Ahora falta que los dirigentes de los clubes entiendan eso y que potencian lo bueno.

En 2019 la Fifa baja línea a las distintas asociaciones y todos los clubes que participan del AFA, que estén afiliadas, tienen que tener fútbol femenino y le indican a que tengan contratos profesionales. Es un comienzo y esperemos que se baje a las provincias. Hay provincias que ya lo están implementando. Nosotros acá en Misiones todavía estamos un poco lejos, pero hay provincias con ligas muy fuertes.

Nosotros estábamos acostumbrados a entrenar todos los días. Con las chicas no puedo porque muchas trabajan, no tenemos instalaciones y tenemos que estar peleando. No tenemos un nivel competitivo en forma permanente hasta el punto que la Liga Posadeña tenía planificado comenzar el torneo en marzo y comenzó en junio. En cambio, en Oberá ya se jugó la 9ª fecha y en Eldorado la 6ª fecha y en buena hora.

Yo soy crítico con esto. Ojalá los cráneos que están en la Liga Posadeña entiendan que la única forma de mejorar el nivel es a través de la competencia. Todo el mundo lo dice, pero después siempre hay un problema y siempre es mucha la diferencia la que hay entre el masculino y el femenino en la prioridad. Es cuestión de seguir peleando, luchando y trabajando para eso.

¿Y se nota el cambio?

Ahora se están acercando empresarios a aportar en el fútbol femenino y eso es algo muy bueno. Nosotros a través de relaciones personales estamos consiguiéndole cosas para las chicas. Un pequeño viático para el pasaje.

Logramos concentrar en los partidos que jugamos, tenemos un cocinero, así que estamos bien en el sentido. Creo que es un paso diferente a lo que hacen los otros clubes, pero sí menospreciar, al contrario, creemos que tenemos que tratar de copiar lo mejor y tratar de implementarlo cada uno en su lugar.

Nosotros tenemos casi 49 chicas en reserva y primera. Después hay una escuelita de fútbol que funciona en Nápoles, que la dirige una de las jugadoras de fútbol, Macarena Rodríguez. Está cambiando, pero cuesta, lleva tiempo.

Lo bueno es que hay nenas con condiciones tremendas. Tuvimos la oportunidad de viajar con el tema universitario a otras partes del mundo y es increíble cómo está desarrollado (el fútbol femenino). En Estados Unidos y los países asiáticos son profesionales y juegan muchas en tremendos estadios. Lo bueno es que se promocione, que se le dé el lugar que las chicas necesitan.

¿Lo ves en unos años al fútbol femenino a la par del masculino?

Yo creo que sí, yo creo que están dadas a todas las condiciones para hacerlo. Si la Fifa sigue haciendo mucho hincapié en que las distintas asociaciones del mundo sigan afiliando chicas y sigan dándole el lugar que se merecen, creemos que Argentina o Sudamérica no va a quedar afuera.

Nosotros hoy en Argentina tenemos un millón cien mil chicas que hacen fútbol. Te vas a Brasil y tenés casi 30 millones, de las cuales son profesionales tres millones de chicas. Entonces, en la medida que todos los países empiezan a copiar eso se va a mejorar. Yo estoy convencido que va a ser un logro.

Creemos que esto va a producir un cambio y va a ser un cambio para bien, a pesar de que el presidente sacó todo lo que protegía a las mujeres hasta el año pasado, en un montón de cosas, de flagelos que tienen en la sociedad y en su propia familia.

Por eso el deporte o un club pasan a ser un lugar seguro…

Sí. Nosotros tenemos casos de chicas que pasaron por situaciones graves de acoso sexual. Cuando llegamos al club era imposible poder comunicarse con esas chicas. Tuvimos charlas con gente que trabaja con ese tipo de problemáticas y en la primera charla de las pibas nadie hablaba.

Después fueron haciendo charlas individuales y hoy esas chicas están sueltas, hablan sin ningún problema. Todo ese trabajo lleva tiempo, pero se sienten muy contenidas en el club, muy protegidas. Creo que esa puerta que se abre en el club para ellas es un tema de seguridad muy importante.

Hablar con sus padres y compartir cosas hace a un crecimiento muy bueno en todo sentido, tanto en lo personal como lo deportivo. Pero más allá de lo deportivo, creo que están ocupando un lugar en el que se sienten acompañadas por sus propios pares y eso levanta mucho la fortaleza individual de cada una de ellas.

Hubo casos, que fueron de público conocimiento, como lo que pasó con el entrenador de Huracán (NdR: Héctor ‘Chino’ Torres) y todo ese tipo de cuestiones se está tratando de erradicar.

Después de todo lo hablado, ¿qué lugar debería ocupar el deporte?

Sigo insistiendo: el deporte tiene que estar al lado de lo académico. El deporte tiene que estar en el mismo lugar que lo pedagógico, que la educación, que la parte laboral.

Por eso hacemos mucho hincapié en que los municipios tienen que acompañar y que los jóvenes no sufran ciertos flagelos.

Hay intendentes que tomaron muy buenos recaudos en ese sentido y están haciendo mucha actividad deportiva, así que ojalá que eso se multiplique para bien de la sociedad en general.



Perfil

Carlos ‘Tuti’ Boede

Profesor de Educación Física Profesor Nacional de Educación Física y magíster en diseño, gestión y Alto Rendimiento. Fue director técnico de varios clubes en la tierra colorada como Mitre, Guaraní, Rosamonte y Atlético Misiones. Es el actual director de Educación Física y Deportes de la Universidad Nacional de Misiones.