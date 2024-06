La furia de Duki en pleno show: echó a un fanático violento | El Territorio

El cantante tuvo un fuerte cruce con uno de los presentes en su concierto en Italia

viernes 21 de junio de 2024 | 16:28hs.

El cantante Duki protagonizó un momento de furia durante su concierto en Fabrique, un club ubicado en la ciudad de Milán, Italia, el pasado 19 de junio.

El artista de música urbana presenció un acto de violencia entre un hombre hacia una mujer y no se quedó callado.

Duki le puso un alto al show y le dedicó unas palabras, momento que no tardó en viralizarse en redes sociales.

“¿Qué te hace ser piola? ¿Y qué estaba pasando? ¿No estabas discutiendo con una chica atrás? ¿Por qué la empujaste y te hacés el loco? ¿Te pensás que no lo veo desde acá arriba? ¡Sácamelo! ¡Sácamelo!”, le dijo mientras le pedía al encargado de seguridad del evento que lo escoltaran del recinto.

Durante el incómodo momento, el cantante de trap intento intervenir el mismo ante la situación de violencia: “¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Sácamelo porque bajo y lo saco yo! ¿Por qué te haces el...?”.

“¡A mí no me gusta la violencia! ¡A mí no me gusta la violencia! ¡La gente que se hace la loca conmigo no va! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera!”, finalizó dejando en claro que este tipo de actos inapropiados no se permiten en sus conciertos.