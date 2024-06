Passalacqua dijo que Misiones es la primera provincia revolucionaria  | El Territorio

El mandatario provincial hizo un repaso de la historia de Manuel Belgrano, en el día que se conmemora su paso a la inmortalidad. La ceremonia fue en Candelaria. Allí alumnos de cuarto grado y cadetes de la fuerza de seguridad de Misiones prometieron lealtad a la bandera.

jueves 20 de junio de 2024 | 16:45hs.

Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones. //Fotos: Matías Peralta.

El acto oficial por el Día de la Bandera y el paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano se llevó adelante en la jornada de esta mañana en el polideportivo Elías Elsa Alegre de Candelaria debido a las condiciones climáticas. En ese marco, se suspendió el desfile cívico militar, cuya concentración estaba prevista que sea sobre avenida Roque González de Santa Cruz y Liniers.

La ceremonia comenzó pasadas las 10 de la mañana de este jueves 20. Allí estuvo presente el gobernador de Misiones Hugo Passalacqua, quien destacó este día como "muy importante para la patria". "Gracias a Manuel Belgrano estamos aquí viviendo en democracia. Belgrano fue un hombre humilde que nos dejó un símbolo que trasciende como la bandera nacional". Habló sobre el respeto, la libertad y la unión de la comunidad como "valores que Belgrano soñó".

En el acto también estuvieron funcionarios del Gobierno Provincial, las fuerzas de seguridad provinciales, así como también los establecimientos educativos de la zona. En este marco, los alumnos de 4º grados de cada institución prometieron a la bandera. Mientras que los cadetes de primer año de las fuerzas de la Policía de Misiones y de Penitenciaría juraron fidelidad a la insignia patria.

Al principio del acto el vicario Sebastián Escalante bendijo la ceremonia: "Agradezcamos a Dios por convocarnos en esta ceremonia tan importante para nuestra patria. Belgrano era un hombre de profunda fe. Era muy justo. En este día que lo conmemoramos tenemos que pedirle a Dios seguir caminando por el camino de valores éticos y morales expresados en un estilo de vida que contempla al otro como compañero en esta vida". Seguidamente, para finalizar Escalante reflexionó que Belgrano ha luchado por una patria para todos con bondad y esfuerzo más allá de los desafíos que afrontó.

Tras las palabras del párroco se llevó adelante la promesa de la bandera de los cuartos grados allí presentes. Fue Ramiro Aranda, ministro de Educación, el encargado de presidir la ceremonia escolar. "La bandera es el símbolo de nuestra soberanía y representa nuestra tierra, mares, bosques, llanos y montañas. El esfuerzo de sus habitantes, sueños y realizaciones", sostuvo el Ministro. Seguidamente, procedió a preguntar a los alumnos: "¿Estudiantes prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto. Estudiando con firme voluntad. Comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan este suelo?". Al grito de "Sí, prometo" los alumnos respondieron.

Luego, llegó el turno de jurar fidelidad al símbolo patrio por parte de los cadetes de las fuerzas de seguridad de la Provincia. Marcelo Perez, ministro de Gobierno, tomó juramento a la bandera nacional: "Cadetes, están apunto de empeñar el activo más importante que tiene un ser humano, el honor. El juramento que están por prestar implica trabajar cotidianamente en la misión que tienen como fuerza civil armada. Juráis al pueblo de Misiones y a la Patria, defender su bandera hasta perder la vida?". Seguidamente, respondieron afirmativamente a la jura los cadetes.

Por otro lado, el Jefe de la Brigada Monte XII, Carlos Julio Sanmillán, presidió la jura de dicha brigada.

El legado de Belgrano

Luego, el gobernador de Misiones en su discurso alusivo a la fecha mencionó: "En el día de la fecha recordamos al general y exgobernador de Misiones, Manuel Belgrano".

El Gobernador apuntó a que "el acto, en su organización, fue modesto. Tal y como era Belgrano, un hombre común, de barrio. Era un alumno destacado con ideas revolucionarias". "Cada paso que dio Belgrano tiene su valor histórico y trascendental. Iniciando siempre un trayecto de algo, siempre luchando para que seamos una sociedad mejor hasta en materia de seguridad", apuntó el mandatario.

Dijo que "en esa época como no existía un uniforme, la forma de identificación era la escarapela en aquel ejército de Belgrano, luego la hace más grande con tela y forma lo que es la Bandera". Recordó cómo fue la lucha para que Argentina sea Patria. "Belgrano luchó 40 días con los ingleses. Fue el espíritu vivo de la Revolución que empezó el 22 de mayo de 1810. Gracias a Belgrano que empuja a Castelli a la Junta de Gobierno, quien dice que el poder está en la gente. El 25 se comenzó a gobernar".

Manifestó que luego de eso el prócer caminó y anduvo en mula hasta llegar a Candelaria donde estaba el Cabildo. "Misiones fue la primera provincia revolucionaria. Por ello, Belgrano le tenía tanto cariño a la provincia. Se sienta y escribe nuestra primera constitución. Había mucha desigualdad y escribe para que haya mejoras de infraestructuras, cuidado en la ecología y que tengas igualdad de oportunidades tanto los criollos como los naturales (refiriéndose a los guaraníes)", contó Passalacqua.

Tras repasar la historia de Belgrano en la provincia, Passalacqua alentó a los estudiantes presentes e instó a cuidar a los maestros: "No se puede ser libre si uno no es letrado, si uno no estudió, es lo que decía Belgrano. Nadie es libre si no se estudia y termina siendo esclavo de otro. Él quería libertad, libertad y libertad".

"Veo en la Bandera nuestras ganas y valores, siempre con el respeto hacia los demás, tenemos que estar juntos y trabajando unidos porque o sino la sociedad se desarma, el tejido social tiene que ser sólido y que seamos felices", reflexionó. Seguidamente, dijo que la bandera es un símbolo que nos representa. "En la bandera están las amas de casa, los tareferos, los maestros, los estudiantes. Nos veo a todos en nuestra bandera que nos legó Belgrano", agregó.

El mandatario provincial, para finalizar, añadió que la bandera alberga símbolos y valores. "No nos dejemos dividir porque eso ocasiona una comunidad desarmada. Si hoy salimos de acá con un poco de reflexión y respeto hacia la bandera y todo lo que hizo Belgrano vamos a ser la Misiones que Belgrano soñó", cerró su alocución.