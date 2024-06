Reanudarán obra para dar agua potable a 220 familias de Puerto Iguazú | El Territorio

Se trata de una obra que a comienzos de año había sido denunciada ante la Oficina Anticorrupción del gobierno nacional por la supuesta desaparición de materiales y que su avance no coincidiría con las certificaciones.

miércoles 19 de junio de 2024 | 18:34hs.

Fotos: Norma Devechi.

El gobierno provincial anunció ayer el acuerdo para reactivación de varias obras financiadas por el gobierno nacional que habían quedado inconclusas. En el listado figura la obra de "perforación, tanque y cisterna y red de agua potable para el barrio Los Yerbales", de Puerto Iguazú.



Se trata de una obra que a comienzos de año había sido denunciada ante la Oficina Anticorrupción del gobierno nacional por la supuesta desaparición de materiales y que su avance no coincidiría con las certificaciones. La polémica por dicha obra comenzó en febrero cuando los habitantes del barrio Los Yerbales denunciaron que vecinos estaban desmantelando el obrador. El concejal Alejandro Verón llevó el caso ante el Concejo Deliberante exigiendo a la Municipalidad hacerse cargo del cuidado de la obra. Ante la falta de respuestas procedió a denunciar ante la oficina anticorrupción del orden nacional.



Según consta en los registros públicos del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, el mapa de inversiones indica que ya se realizó el desembolso del 82.70% de los fondos y la obra tendría un 74.54% de ejecución. Según los posteos en las redes sociales del municipio de Puerto Iguazú, se realizó la red de distribución y el pozo perforado. Tanto la cisterna como el tanque elevado físicamente no existen.



Los vecinos de la zona reclamaron que no contaban con la figura legal municipal para ser escuchados por el municipio es por ello que acudieron a este medio para contar la situación. En el mes de febrero explicaron que "hace meses queremos armar la comisión barrial, para tener entidad y poder reclamar por la obra que comenzó y jamás se terminó. La empresa se fue, de a pocos están robando todo y desmantelando el obrador y desde el municipio no tenemos ninguna respuesta".

En ese momento en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante por el edil Alejandro Verón, de profesión arquitecto, y quien aseguró que pediría explicaciones al gobierno municipal, al Ente Provincial de Agua y Saneamiento (Eprac) y al Gobierno Provincial.

"La obra fue adjudicada en 2020, se dio inicio en 2022 y debía culminar en 2023; digo iba porque en estos momentos está siendo desmantelada.

La empresa constructora abandonó el lugar y los vecinos se están robando parte del obrador, de los materiales y elementos necesarios de la obra. En toda esta desidia hay responsabilidades, y es responsabilidad del municipio controlar según la carta orgánica es indelegable", reclamó Verón..

Tras este reclamo el municipio se acercó al lugar junto con el jefe de IMAS Iguazú Marcelo Cardozo y el Administrador de IMAS Joaquín Sánchez a fin de asegurar a los vecinos que finalizarían la obra, no obstante, no dieron explicaciones de los motivos por los cuales no culminaron las obras.



Tras el anuncio de la reanudación de la obra, el edil Alejandro Verón volvió a hacer hincapié respecto a los evidentes malos manejos de los fondos de la obra que mantiene a más de 220 familias mendigando agua potable que actualmente se distribuye en camiones 2 veces a la semana. "Hice una denuncia ante la oficina anticorrupción, aún no he tenido respuestas, también queremos hacer una presentación formal en nación a fin de que se investigue qué pasó con los fondos, ya que se desembolsó más dinero y la obra no avanzó", remarcó Verón.



El concejal aclaró que no está en contra de que la obra se finalice ya que representa una mejora en la calidad de vida de los vecinos, simplemente exige conocer el destino del dinero que fue enviado por nación pero que no se invirtió en la obra.