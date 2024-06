Caso Evelyn: la familia recurrió al STJ y la causa irá a la Corte Suprema | El Territorio

La abogada querellante, Florencia González, confirmó que ayer se presentó el recurso extraordinario federal. Ahora los jueces deben decidir si lo aceptan

miércoles 19 de junio de 2024 | 6:03hs.

La familia de Evelyn celebró un fallo histórico en Argentina y ahora seguirán luchando.

En mayo de este año el Superior Tribunal de Justicia confirmó la pena a prisión perpetua contra Ramón Da Silva, al considerarlo el responsable de asesinar a Evelyn Rojas (26) durante la madrugada del 27 de octubre del 2016 en Posadas. Sin embargo, entonces decidió desestimar el agravante de odio a la identidad de género impuesto en la sentencia inicial.

Lo hizo tras el recurso de Mario Ramírez, titular de la Defensoría de Instrucción Tres de Posadas y abogado del acusado en el proceso que llegó a instancia de debate en mayo del 2021. El agravante está contemplado en el inciso 4 del Código Penal Argentina y castiga el crimen “por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”.

En este contexto, más allá de que no hay dudas de quién es el responsable de ese horroroso crimen, el proceso lejos está de llegar a su fin y todo indica que el destino del expediente estará en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es que ayer la abogada querellante Florencia González recurrió la decisión del máximo órgano y ahora los jueces del mismo cuerpo deben analizar y decidir si lo conceden o no.

González, que representa a la familia, lo confirmó a El Territorio en la víspera: “Efectivamente hoy presentamos ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Misiones el recurso extraordinario federal. Hay todo un proceso que se tiene que llevar a cabo para poder en algún momento llegar a la Corte Suprema de la Nación y hoy (ayer) se dio el primer paso”.

Contó que primero tuvieron que esperar a la notificación formal por parte del STJ sobre la decisión de casar parcialmente el fallo y que ahora hay varias “posibilidades procesales”. Y explicó: “El recurso extraordinario federal se presenta cuando dentro de esa resolución nosotros consideramos que se violan derechos y garantías constitucionales, incluso en este caso tratados internacionales, que son incorporados a nuestro orden internacional”.

Justamente la presentación se hace ante el organismo que dicta esta resolución, lo que abre dos posibilidades: la primera es que el STJ conceda el recurso, lo que implica que ellos mismos eleven el caso a la CSJN, como ocurrió por ejemplo en el caso Cristina Vázquez y Cecilia Rojas, condenadas por el crimen de Ersélide Dávalos.

“La segunda opción es el rechazo, osea que el STJ considere que no sea pasible de un recurso extraordinario federal por X motivo. En ese caso, si ellos rechazan el recurso que nosotros presentamos hoy, tenemos la última instancia de queja que, valga la redundancia, es el Recurso de Queda que se presenta ante la CSJN”, puntualizó la abogada.

De todas formas, esta segunda vía representa que la querella deba seguir un procedimiento muy celoso y puntilloso, además de abonar un monto económico. “Es un monto altísimo que está entre los 700 y 900 mil pesos y ahí surge el segundo problema, porque no hace falta que yo explique la situación económica o social de la familia de Evelyn”.

Siempre hablando de hipotéticos, González declaró que “ahí o que vamos a analizar en primer lugar la otra herramienta procesal que tenemos, que es solicitar a la CSJN que nos otorgue lo que se denomina el beneficio de litigar sin gastos. Es una herramienta que nos otorga la ley, en la que se analiza la situación económica de quien pretende presentar el Recurso de Queja, que en este caso es la familia de Evelyn y ellos deciden si nos dan el beneficio sin gastos”.

En última instancia, no descartan solicitar la colaboración de organizaciones sociales y la comunidad, quienes han seguido muy de cerca el caso. Hay que recordar que se trató de la segunda condena por odio a la identidad de género en la historia argentina - la primera en Misiones - luego del caso Diana Sacayán, firmado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires el 18 de junio del 2018 (que también debe ser analizado por la Corte).

Celos

El fallo del STJ contó con el voto de su presidenta Rosanna Pía Venchiarutti Sartori y la adhesión de los demás jueces que componen el cuerpo: Cristian Marcelo Benítez, Juan Manuel Díaz, María Laura Niveyro, Jorge Antonio Rojas, Roberto Rubén Uset, Ramona Beatriz Velázquez y Froilán Zarza.

A grandes rasgos, la letrada señaló que el motivo del crimen fueron los celos y no el odio a la identidad de género de Evelyn: “El origen de la decisión de matar a Evelyn no fue el odio, tal vez celos, tal vez objetivación como mujer por parte de su verdugo, tal vez la culminación del espiral de violencia en el que estaban inmersos, del que ella no pudo salir, más allá de todas las alertas que habían anunciado el triste desenlace.”

Y siguió: “Júnior no albergaba odio al género o su expresión, la insultaba y degradaba a Evelyn, pero de manera individual, pues él mismo ha declarado y bien clarito que no tenía problema con que ella se vistiera de mujer. Siempre se refirió a ella en femenino, en ninguna foja del expediente Júnior la llamó o nombró como Javier o Alexander, ella siempre fue Evelyn para él.”

Planteó además que no alcanza para probar esta figura el odio y la violencia que pueda generar Junior a Evelyn, sino que debe comprobarse una aversión que ponga en riesgo a la comunidad trans en general. Es decir -en sus palabras- un “plus” que trascienda a la víctima.

Luego, tras analizar los componentes subjetivos de esta figura, la jueza fue más contundente y remarcó que “Júnior no mató a Evelyn por su orientación sexual, la mató por celos, él mismo dijo en la audiencia de debate que no tenía problema con que ella fuera mujer, que él sabía eso”. En este sentido, respecto de los insultos que sufría la víctima, en la misma línea que la jueza Viviana Cukla - única del tribunal que no consideró la figura-, señaló que no eran hacia su pareja por ser trans, sino a todos los que se acercaban a ellos porque “estaba enojado con el mundo” y quería aislarla.

El caso

Evelyn fue encontrada asesinada el 27 octubre del 2016 y los testimonios de peritos y efectivos policiales a lo largo de las audiencias de juicio dieron cuenta de la saña con la que le dieron muerte. “Lo más llamativo que se advirtió fue una contusión en los párpados similares a los ojos de un mapache. La magnitud del golpe recibido fue severo, la cabeza fue en forma repetitiva a la estructura y todo el contenido cerebral estaba inundado”, describió el perito forense Víctor Acosta.

En su informe se advirtió una lesión en el cuello, en el tronco, abdomen, donde detectó marcas de arrastre que no fueron causales de muerte pero sí fueron provocadas cuando ya estaba sin vida. El análisis de la escena indica que la joven fue asesinada en el sector de los baños y luego arrastrada hacia la fosa donde fue hallada.

Evelyn casi no tuvo posibilidad de defensa debido a la cantidad de alcohol que había ingerido. Carlos González, quien estuvo a su cargo el estudio toxicológico indicó que presentaba un grado de intoxicación comparable con un coma, por lo que había perdido todos los sentidos.

“Yo la vi a Evelyn, ella estaba muy tomada, yo le decía que deje esas cosas. En eso viene este muchacho -Ramoncito- y ellos empiezan hablar y yo me callo. Al rato cruzó y él le siguió al otro lado de la vereda, por cómo hablaban estaban discutiendo. Al rato él vino con una cajita de vino, tomaron, después forcejearon y se fueron para el lado de la YPF que no funcionaba. Yo no le seguí y no sé si entraron o no, fueron discutiendo”, señaló Ignacia Galeano sobre la noche anterior al hallazgo del cuerpo, el 26 de octubre.

Al otro día, en horas de la siesta, la mujer fue a llevar comida junto a su pareja y la encontraron muerta. El médico forense que la examinó a las 18.40 determinó que llevaba 14 horas muerta.