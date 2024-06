Murió Nancy Mackenzie, la voz detrás de Marge Simpson en Latinoamérica | El Territorio

La noticia fue confirmada por Humberto Vélez, quien presta su voz a Homero Simpson en la misma serie, a través de sus redes sociales. Los detalles

martes 18 de junio de 2024 | 19:01hs.

El pasado viernes murió a los 81 años Nancy Mackenzie, la actriz peruano-mexicana que alcanzó la fama mundial por ser la voz de Marge Simpson en Latinoamérica y la doblajista oficial de otras estrellas internacionales. La noticia fue confirmada por Humberto Vélez, quien presta su voz a Homero Simpson en la misma serie, a través de sus redes sociales. “Muchas horas juntos, de trabajo, de viajes. Toda una vida. Me duele mucho tu partida, pero celebro tu forma de gozar, de ser libre, de vivir la vida con plenitud”, escribió Vélez en un emotivo mensaje.

La actriz inició su carrera a los 19 años al trabajar en telenovelas (Panamericana Televisión) y radionovelas en general. A los 22 años contrajo matrimonio con un ciudadano mexicano y obtuvo la ciudadanía del país. En la década del 80, ya establecida en México D.F., comenzó con el doblaje en películas, dibujos animados y series de televisión.

En una entrevista, la actriz confesó que casi no acepta el papel: “Cuando observé el vestido tan feo de la esposa de Homero Simpson, rechacé la propuesta y dije «con mi voz y esa cara no»; sin embargo, mis compañeros me alentaron y me dijeron que probara un tiempo, y ahora soy parte de una gran familia, con la que me he llegado a encariñar”.

Nancy Mackenzie fue la voz de Marge por 15 años, hasta que fue despedida durante una disputa entre Grabaciones y Doblajes Internacionales con el sindicato mexicano Asociación Nacional de Actores (ANDA). Desde ese entonces, es interpretada por Marina Huerta, la voz detrás de Bart Simpson.

Aparte de Marge Simpson, según detalló Infobae, Mackenzie prestó su voz a varios personajes destacados, incluyendo Daphne en Scooby-Doo, Sailor Galaxia en Sailor Moon, y Cruella de Vil de 1997 a 2003. Otros papeles incluyen Srita. Keane de Las Chicas Superpoderosas y Winifred Sanderson de la película Abracadabra.