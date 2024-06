Estudiantina: “este nuevo proyecto de ordenanza le quita mucha jerarquía a lo que es Apes” | El Territorio

La Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (Apes), se mostró disconforme ante un posible cambió de ordenanza en la cual la Municipalidad de Posadas se haría cargo de la organización del evento

martes 18 de junio de 2024 | 12:30hs.

La Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (Apes), se mostró en disconformidad con la nueva ordenanza municipal que tratarían en el Concejo Deliberante para que la Municipalidad tomé algunas decisiones en cuanto a la organización del evento. “La fiesta siempre fue llevada por Apes con el apoyo de la Municipalidad. Entonces no vemos la necesidad de cambiar”, manifestaron desde la Asociación.

En esa línea, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Andrés de Lima, presidente de Apes manifestó: “si bien sabíamos que el año pasado hubieron intentos de cambiar de lugar la Estudiantina, ahora nos tomó un poco por sorpresa el cambió de ordenanza, sería un cambio tan vertiginoso, tan amplio, un cambio de 180° sobre lo que era la tradicional estudiantina”. Además agregó “hay conversaciones muy avanzadas con los distintos concejales que están tratando este tema, el tema no es sólo el lugar de la Estudiantina, sino que esto ya va más allá, este nuevo proyecto de ordenanza le quita mucha jerarquía a lo que es la Asociación, entonces por ese lado estamos trabajando a full tanto con los chicos de la comisión directiva como los representantes de cada colegio”.

En cuanto al posible cambió de escenario de los desfiles, De Lima indicó: “hace una década y media que se hace la Estudiantina en el mismo lugar y la verdad es que no hubo mayores incidentes, la verdad que estamos muy contentos en el lugar que se hace actualmente, no hay inconvenientes. Ya está todo muy cerrado casi de memoria, no vemos cuál es la necesidad o la urgencia de este cambio tan fuerte”, señaló y añadió “no sabría decirte cuáles son las razones, pero Apes siempre ha tenido la potestad respecto a la fijación del lugar, el horario y las fechas que se llevan adelante la Estudiantina”.

“Tuvimos acceso a la Ordenanza de manera formal, la última información que teníamos es que se iba a tener en cuenta las distintas partes más que nada a nosotros que somos los que participamos, los que estamos tocando en las distintas noches. Los chicos que se preparan todo el año para pasar esta fiesta tan linda, no es una fiesta que es simplemente cuatro, cinco o seis días, sino que es el trabajo duro de más de un año, la verdad que esta fiesta ya no es un simple paso del tiempo, es una herencia hermosa de nuestros padres y los abuelos, entonces es algo muy importante parea parte de nuestra juventud”.

En cuanto a los ensayos, desde Apes dieron a conocer que aún falta algunos detalles para que los distintos colegios puedan comenzar a ensayar. “Varios colegios no tienen un lugar cómodo para ellos ya que son muchos participantes, entonces estamos trabajando a full para que los chicos tengan un lugar cómodo y tranquilo y más que nada seguros donde puedan ensayar con baños químicos y demás, entonces estamos trabajando con distintos entes, los colegios para que dentro de poco larguemos los ensayos”.

Evento cultural en la Cascada de la Costanera

Este jueves 20 de junio, desde las 15.30 hasta las 19 en el predio de la Cascada se llevará adelante un evento cultural con la participación de alumnos. “Será una jornada de música que harán los alumnos, en el marco de un ambiente familiar de amigos, para ir a escuchar un poco de música y acompañarnos”, cerró De Lima.