Buscan a preso que no volvió de una salida transitoria | El Territorio

domingo 16 de junio de 2024 | 6:03hs.

Un preso por homicidio se escapó el viernes durante una salida transitoria en Neuquén. El hombre de 38 años es buscado intensamente por la policía de la provincia, ya que debía regresar de la salida transitoria. Se trata de Sandro Sueldo, quien cumple condena por homicidio.



El alerta fue emitida por la fuerza provincial, compartiendo sus caracterísiticas físicas, pidiendo su “ubicación y aprehensión”. Sueldo cumple una condena por asesinar de cinco disparos a un hombre el 4 de agosto de 2019.



La Justicia neuquina estableció que Sueldo atacó el domicilio de José Valverde, donde efectuó varios disparos con un arma calibre 22 en 2019, en la localidad de Cutral Co.



El prófugo tiene un amplio historial delictivo, relacionado también a la venta de drogas y de armas. En las últimas horas, un auto a su nombre fue protagonista de una persecución de casi 90 kilómetros entre Plottier y Cutral Co. A bordo del mismo cuatro sujetos -entre los que no estaba Sueldo- arremetieron a disparos a la policía que los perseguía.