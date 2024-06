Descartan homicidio del hombre hallado en la ruta 7 | El Territorio

sábado 15 de junio de 2024 | 6:03hs.

Trabajó en el lugar la Policía Cientifica de la UR IX. Foto: Policía de Misiones

Los resultados de estudios forenses sobre el cuerpo que fue hallado en avanzado estado de descomposición al costado de la ruta provincial 7, a la altura de Jardín América -en la noche del último martes-, indicaron que el fallecimiento de la víctima no se debió a un episodio de violencia. Si bien aún no se pudo identificar al occiso, fuentes judiciales consultadas adelantaron que se trata de un hombre de entre 20 y 40 años.



Según pudo consignar este medio en base a fuentes con acceso al expediente, los primeros estudios pudieron descartar un homicidio, pero desde la morgue judicial aún no pudieron determinar la causa de muerte. Esto último, debido al avanzado estado de descomposición que imposibilita tener resultados claros en las observaciones realizadas en el cuerpo.



En relación a la identificación de la víctima, expresaron que el deterioro del occiso juega un papel importante, ya que no se pudo extraer muestras de su dentadura para poder obtener su ADN. Asimismo, mencionaron que hallaron que el difunto tenía un tatuaje, el cual puede servir para establecer su identidad.



A su vez, expresaron que posiblemente se pueda esclarecer el causal de fallecimiento luego de obtener los resultados de exámenes bioquímicos -como muestra de orina-, que diagnosticará si hubo alguna sustancia involucrada.



Se espera que el lunes el juzgado interviniente ordene el traslado del cuerpo desde la morgue judicial de Posadas hasta Jardín América para su correspondiente inhumación.