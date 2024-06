Captador de fútbol acusado de estafar se abstuvo de declarar | El Territorio

Leonardo A. (33), quien habría engañado por más de $ 3 millones prometiendo llevar a chicos a clubes de Buenos Aires, fue imputado por estafas y seguirá detenido

sábado 15 de junio de 2024 | 6:03hs.

Leonardo A. fue detenido junto a un presunto cómplice. Foto: Policía de Misiones

Leonardo A. (33), el supuesto captador de fútbol que fue acusado de estafar a adolescentes y sus familias prometiéndoles la oportunidad de viajar a Buenos Aires para incorporarlos a clubes de fútbol, fue trasladado en la mañana de ayer al Juzgado de Instrucción Tres de Iguazú, para comparecer y ser notificado formalmente de la imputación en su contra.



Mediante fuentes judiciales, El Territorio pudo saber que el sospechoso, luego de escuchar los elementos en su contra por parte del juez Brites, decidió abstenerse de declarar por estafar a al menos ocho familias por una suma de dinero que supera los 3 millones de pesos.



En tanto, el hombre de 33 años que fue detenido en la tarde del lunes, fue imputado por la figura de “estafa varios hechos, en concurso real” y seguirá detenido en la comisaría local mientras se prosigue con las investigaciones. En esa línea, las fuentes consultadas expresaron que no se descarta que hayan existido más estafas cometidas por el imputado.



A su vez, desde el juzgado interviniente se ordenó que todos los fondos de las distintas cuentas bancarias que pertenecen a Leonardo sean congelados.



Engaño y detención

Como informó este medio, la detención de Leonardo A. (33) se llevó a cabo cerca de las 16.30 del último lunes, cuando los efectivos de la comisaría de Andresito tomaron conocimiento que un grupo de personas estaría increpando a dos hombres en el barrio Quinta Bajas de la citada localidad. Ante esta alerta, los uniformados se trasladaron hasta el lugar rápidamente para constatar lo expresado.



En tanto, al llegar al barrio, los agentes consultaron a las personas que estaban reunidas el motivo por el cual se encontraban recriminando a los dos hombres que estaban sentados a las afueras de una propiedad.



Fue entonces que varios vecinos, con notable molestia, afirmaron ante la Policía haber pagado altas sumas de dinero -en efectivo o por transferencia- a Leonardo, quien es un conocido captador de Misiones que trabajaba para el Club San Marcos de Buenos Aires y que prometió llevar a sus hijos a distintas pruebas de fútbol a la capital del país.



Ante tal situación y luego de ver distintos documentos que avalan lo dicho por las personas presentes, Leonardo y un supuesto cómplice fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.



Por otra parte, varios padres se acercaron a la dependencia policial, para realizar la correspondiente denuncia sobre las supuestas estafas, indicaron fuentes policiales.



“Usó su cargo para estafar”

“Él era captador del club San Marcos de Buenos Aires. La primera vez que tenía que llevar a chicos lo hizo bien. Mandó a tres chicos y quedaron en el club. Pero en la segunda vuelta usó su cargo para estafar a las familias y empezó a pedir plata que supuestamente era para la estadía de los chicos en el club”, manifestó en diálogo con El Territorio la hermana de uno de los adolescentes que fue estafado.



En esa línea, expresó que le pedía a cada padre el monto de 200 mil pesos, los cuales cubrirían los gastos de cada uno de los adolescentes. Pero luego, aprovechándose de la situación, propuso a los padres que quisieran viajar a acompañar a sus hijos, que podrían hacerlo por el monto de 250 mil pesos.



“Los padres confiados le depositaron 720 mil pesos. Algunos por transferencia a billeteras virtuales y otros en efectivo”, contó. Respecto de cómo se dieron cuenta de que estaban siendo engañados, P. L. explicó que “la primera fecha para viajar era el 20 de marzo”, pero que acercándose el día de viaje, el hombre postergó el viaje por dos meses. Esto no levantaría muchas sospechas, pero otra vez cuando se estaba acercando el día para poder viajar, el captador volvió a poner una nueva fecha de salida: el 10 de julio.



Sin embargo, al igual que las dos veces anteriores, el captador días antes de la nueva fecha expresó que el presidente del Club San Marcos llegó a Iguazú y que se podían comunicar con él por teléfono celular. Pero, al llamar se dieron cuenta que el chip con característica de Buenos Aires le pertenecía a él y que se hacía pasar por la autoridad del club.



Esto alarmó a los damnificados, quienes buscaron respuestas directas con el club para el cual el presunto estafador trabajaba. “El sábado a la tarde me comuniqué con el verdadero presidente del club, quien me dijo que ni siquiera estaban enterados que estos chicos iban a Buenos Aires, ya que en el club están sin lugar”, contó la entrevistada.



En tanto, al enterarse de la estafa, decidieron seguirle la corriente al captador y le dijeron que pase a buscar más plata para saldar el pago del viaje. Fue así que, en la tarde del lunes, se vieron con el ahora imputado y llamaron a la Policía para que explique sobre el fraude.



“Esto le molestó a los padres, porque trabajan todo el año en la chacra abajo de la lluvia, del frío y calor, para que este señor les vaya a sacar plata como si no costara ganarla”, lamentó la entrevistada, quien agregó: “Esperamos que si no nos devuelve la plata, que pague quedando preso y que todos se enteren la clase de persona que es”.