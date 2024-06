Comenzó a ser juzgado en Río Grande el sindicado asesino de Agustín Goldhardt | El Territorio

Se llama Rolando Castillo, tiene 42 años y llegó a la instancia de debate imputado por "homicidio simple", que prevé penas de entre 8 a 25 años de prisión. En el debate deben declarar 20 testigos.

martes 11 de junio de 2024 | 15:50hs.

Rolando Castillo está imputado por homicidio simple. //Foto: Diario El Sureño.

Rolando Castillo, de 42 años, comenzó a ser juzgado este martes en los Tribunales de Río Grande (Tierra del Fuego), por el asesinato del joven misionero Agustín Goldhardt (20), cometido hace un año en la localidad de Tolhuin, donde se había radicado por cuestiones laborales. El único acusado llegó a la instancia de debate imputado por "homicidio simple", que prevé penas de entre 8 a 25 años de cárcel.

Se supo por medios periodísticos de la provincia sureña que el Tribunal Penal está presidido por el juez Eduardo López, con las vocalías de Juan José Varela y Verónica Marchisio. El Ministerio Público Fiscal es representado por Mariel Zárate, en tanto que la Defensa Oficial de Castillo la ejerce Marcelo Escola.

Para la instancia de testimoniales se prevé la participación de 20 testigos, que comenzaron a declarar hoy y continuarán en los próximos días, entre los que están familiares y amigos de Goldhardt, cuyo crimen generó conmoción en la localidad de El Alcázar, de donde era oriundo y desde donde emigró en 2021 en busca de una mejor calidad de vida.

El crimen, hace un año

El ataque se produjo alrededor de la 1.30 de la madrugada del domingo 11 de junio de 2023. La comisaría recibió un llamado al 101 por el cual se informaba la existencia de una persona herida por arma blanca en calle Ernesto Krud 484.

Al arribo del personal Policial se encontraron a varias personas mayores de edad y a una menor de 16 años, como así también al misionero Goldhardt, que presentaba una herida de arma blanca a la altura del pecho y se encontraba semi inconsciente. Fue llevado en una ambulancia al hospital modular local pero finalmente falleció.

Posteriormente se localizó al presunto autor del hecho, Rolando Castillo, quien fue detenido en carácter de incomunicado y días después se negó a declarar en la audiencia indagatoria, siendo imputado por homicidio simple.

Antecedentes violentos

La investigación permitió descubrir que Castillo tenía antecedentes violentos y había sido denunciado por agredir a su ex pareja, Tatiana Segovia, quien a un medio fueguino brindó detalles sobre los antecedentes del sujeto con quien mantuvo "una relación traumática" ya que la mantenía "amenazada incluso después de la separación".

La mujer había sido golpeada y amenazadas por el sindicado homicida. "Tenia miedo de que me apuñale en cualquier lugar que me encontrara, porque me dijo que si no estaba con él, no iba a estar con nadie", dijo en Aire Libre.

La mujer lamentó que no se hayan tenido en cuenta la denuncia realizada en su momento contra Castillo porque la muerte del misionero –a su entender– se podría haber evitado. "Si me escuchaban en las denuncias que realicé quizás se pudiese haber evitado la muerte de este joven", sostuvo a la emisora riograndense.