Crimen de Goldhardt en Tolhuin: "El proceso judicial que siga, pero necesito tener a mi hijo conmigo"

miércoles 14 de junio de 2023 | 14:04hs.

El misionero Agustín Goldhardt (20) fue asesinado de una puñalada en Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego, donde estaba viviendo de manera transitoria por cuestiones laborales, tras dejar su sitio de residencia en la localidad de El Alcázar hace poco más de dos años.

"Todos los días charlaba con él, haciamos videollamadas y me contaba cómo iba todo", relató Nancy Smalakies, su madre, lamentando las demoras judiciales en relación a la liberación del cuerpo, y en esa línea pidió "que se agilice la investigación".

Muy angustiada por lo sucedido con su hijo, que decidió emigrar a una provincia tan lejana en busca de una mejor vida, la progenitora recordó -en el programa Acá te lo Contamos (Radioactiva 100.7)- que "a mediados de enero de hace dos años se fue al sur, después de terminar la secundiaria", y acotó que "fue con trabajo porque tiene a sus primos y tíos viviendo allá, trabajaban juntos en el monte, con maquinarias".

La acongojada madre reveló que "nunca noté nada extraño en las veces que hablábamos, se sentía seguro, tenía amigos, me contaba su día a día", y con lágrimas en los ojos pidió "que se libere el cuerpo de mi hijo porque no aguanto más el dolor".

"El proceso judicial que siga, pero necesito tener a mi hijo conmigo porque estoy muriendo en vida después de lo que le hicieron", dijo y calificó a Agustín como "demasiado bueno, era un hijo perfecto porque tenía una educación cristiana, no tenía maldad y no se merecía morir así, de esa manera. Pido justicia pero necesito tener a mi hijo cerca".

El acusado se abstuvo de declarar

El ataque se produjo alrededor de la 1.30 de la madrugada del domingo cuando la comisaría recibió un llamado al 101 donde se informaba la existencia de una persona herida por arma blanca en calle Ernesto Krud 484.

Al arribo del personal Policial se encontraron a varias personas mayores de edad y a una menor de 16 años, como así también al misionero Goldhart, quien presentaba una herida de arma blanca a la altura del pecho y se encontraba semi inconsciente. Fue llevado en una ambulancia al hospital local pero finalmente falleció.

Posteriormente se localizó al presunto autor del hecho, Rolando Castillo, de 40 años, quien quedó detenido en carácter de incomunicado y en las últimas horas se negó a declarar en la audiencia indagatoria, siendo imputado por homicidio simple.

Antecedentes violentos

Por otra parte ayer se conoció que Castillo tenía antecedentes violentos y que había sido denunciado por agredir a su ex pareja, Tatiana Segovia, quien a un medio fueguino brindó detalles sobre los antecedentes del sujeto con quien mantuvo "una relación traumática" ya que la mantenía "amenazada incluso después de la separación".

La mujer había sido golpeada y amenazadas por el hoy homicida. "Tenia miedo de que me apuñale en cualquier lugar que me encontrara, porque me dijo que si no estaba con él, no iba a estar con nadie", dijo en Aire Libre.

La mujer lamentó que no se hayan tenido en cuenta la denuncia realizada en su momento contra Castillo porque la muerte del joven –a su entender– se podría haber evitado. "Si me escuchaban en las denuncias que realicé quizás se pudiese haber evitado la muerte de este joven", sostuvo a la emisora riograndense.