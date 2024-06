Caputo aseguró que el gobierno seguirá sin financiar obra pública | El Territorio

En relación al vínculo con las provincias, Caputo reveló que "la última semana vinieron varios gobernadores a verme y, les pido disculpas si los mando al frente, tienen la sonrisa de oreja a oreja".

martes 11 de junio de 2024 | 13:48hs.

Caputo es ministro de Economía de la Nación. //Foto: Facebook.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró que el Gobierno nacional no financiará más obra pública porque "es un lío" y en esa línea, afirmó que "a las provincias les daban la obra pública porque es un curro". Lo hizo este mediodía en un evento de la fundación Libertad y Progreso que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires.

"Están viniendo ellos a pedir que les demos las obras y (Guillermo, Jefe de Gabinete) Francos está firmando todos los días el traspaso y así es como debe ser", sostuvo el ministro e insistió que "las transferencias discrecionales van a seguir siendo cero", siendo que dicha herramienta "habitualmente era utilizada como condicionante político", según publicó Noticias Argentinas.

En relación al vínculo con las provincias Caputo reveló que "la última semana vinieron varios gobernadores a verme y, les pido disculpas si los mando al frente, tienen la sonrisa de oreja a oreja". En ese momento aprovechó para apuntarle al mandatario de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof: "Con la excepción de la provincia de Buenos Aires que tenemos un gastador serial están todos contentos", reveló.

¿Ley Bases?

Caputo, afirmó que, aunque la Ley Bases no sea aprobada en el Parlamento, el Gobierno no cambiará el rumbo y se buscará abrir una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para salir del cepo. "El país se recuperará igual pero demandará más tiempo", opinó.

"Es muy bueno que la ley pase porque va a cambiar el país y será un potenciador de la recuperación de la situación económica. Pero, si no pasa, no va a alterar el hecho de que el país se va a recuperar", afirmó el ministro, y sostuvo que "si la ley no pasa este Gobierno no va cambiar el rumbo, el orden macro va a seguir igual y el país se va a recuperar igual, aunque tardará más tiempo".

Caputo destacó la convicción de Milei en llevar adelante el programa económico del Gobierno nacional y enfatizó que ahora "algunos lo quieren subestimar". Enfatizó que adecuar las variables macroeconómicas que incluían un déficit de 15 puntos del PBI se "hizo en una manera prolija y ordenada".