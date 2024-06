El actor Bruce Willis recibió comentarios indignantes sobre su salud en redes y sus hijas cruzaron a los haters | El Territorio

Tallulah compartió el mensaje que le dejó un seguidor y que generó repudio en las redes.

martes 11 de junio de 2024 | 11:06hs.

Desde hace tiempo que la salud de Bruce Willis no está nada bien, tras el diagnóstico de demencia frontotemporal que recibió. Frente a eso, su familia se convirtió en un muro que protege como sea la figura del actor. En las últimas horas, eso quedó demostrado en las redes.

Un usuario de Instagram hizo una indignante referencia al estado del héroe de Duro de matar y las hijas de Willis se expresaron con ironía al defender a su padre. Lo mismo hizo Demi Moore, la exesposa de la figura de Hollywood.

El posteo en cuestión quedó expuesto en el perfil de Tallulah Willis. Luego de que la mediática compartiera una imagen de una nota que en un portal hicieron sobre Pilaf, la chihuahua que tiene su madre Demi Moore, un seguidor le dejó un comentario reprochable en su cuenta.

Debido a que la perrita tiene el síndrome de la lengua colgada, este verdadero hater expuso lo peor. “Su cerebro está más aplastado que el de Bruce”, escribió. A pesar de la violencia del mensaje, Tallulah lo expuso aún más.

“Oh, Dios mío. Brutal, flaco”, le replicó directamente, de manera sarcástica. Luego, en su propia publicación, extendió el comentario. “Poniendo en evidencia a este imbécil. Internet puede ser un lugar duro para sus Pilafs. Mantengan a salvo a sus bebés”, comentó.

Luego, su madre y su hermana dejaron un par de replies que ampliaron la defensa de Bruce y la perra. “Si sus cerebros están aplastados, yo no quiero tenerlo sólido”, expresó Scout. “Pilaf es una pequeña reina, increíblemente inteligente y un verdadero regalo, no solo para nuestra familia, sino para todos los que la conocen. Nadie puede decir o hacer nada que pueda apagar su brillante luz”, lanzó, tajante, Demi Moore.

El avance de la enfermedad que tiene Bruce Willis se nota cada vez más en su cuerpo. El actor ya no puede comunicarse verbalmente con nadie debido a la progresión de la demencia frontotemporal que le diagnosticaron en febrero de 2023.

Glenn Gordon Caron, el creador de la serie Luz de Luna y amigo de Willis, fue entrevistado hace muy poco y ratificó que lo que le pasa al actor es cada vez más preocupante.

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabés que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue”, sostuvo.