El enojo de Fabiana Cantilo en pleno vivo de La Peña de Morfi : “Me cortaron” | El Territorio

lunes 10 de junio de 2024 | 13:30hs.

La Peña de Morfi (Telefe) se ha destacado por darle su lugar a los artistas para que luzcan su talento sus comienzos cuando Gerardo Rozín lo conducía. En su nueva edición, bajo el mando de Diego Leuco y Lizy Tagliani, el programa continúa con su legado. En esta oportunidad estuvo como invitada Fabiana Cantilo, quien sufrió un percance en medio de la emisión.

Tras interpretar el primer tema de la tarde, la compositora se preparó para comenzar a entonar las estrofas de otra canción. Con el micrófono en mano, calentó su voz, pero nunca llegó a ser oída por el dispositivo. “Me cortaron, me cortaron, me cortaron acá, esto no me gusta…”, señaló la artista molesta al no escucharse al aire. Ante lo ocurrido, un sonidista le comentó que todo funcionaba bien, por lo que no tendría que tener problemas para escucharse en vivo.

“Mi voz no está, el micrófono no está”, le retrucó la cantante, mientras probaba el aparato para ver si volvía a funcionar. Pasaron tan solo unos segundos cuando su expresión cambio y comentó: “Ah, acá está. No sé por qué me lo cortan, ¡monstruo!”.

El momento que protagonizó la invitada del ciclo no tardó en causar revuelo en las redes sociales y en especial en la plataforma X, previamente conocida como Twitter. Más de uno salió en defensa de Fabiana, quien posee una larga trayectoria en el rock nacional.

“Con Fabi no se jode”, “es parte de su estilo, estuvo genial”, “no veo mala onda, veo a una señora del rock reclamando buen retorno”, “tiene razón la 1 del rock argento”, “es Fabi siendo Fabi”, “tiene razón, es una artista”, “es lo normal cuando un artista es exigente”, “es una profesional y canta hace décadas. cuando en plena transmisión en vivo le cortan el audio”, “¿Qué pretendés? ¿Que se ponga contenta?”, fueron algunas de los tantos comentarios que dejaron los usuarios ante la viralización del video.

Hace tan solo unos meses atrás, Fabiana Cantilo habló a corazón abierto del angustiante momento que atravesó por un hombre que no la dejaba en paz. Nuevamente se animó a hablar al respecto, haciendo gran hincapié en la demora de la Justicia ante este tipo de situaciones y, además, al referirse a la medida que tomó al respecto.

En diálogo con Catalina Dlugi en su programa Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad), la intérprete de “Mi enfermedad” respondió todas las consultas respecto a su situación y cómo vive tras realizar la denuncia. “Hay una institución para mujeres acosadas, que ahora me asesoraron hace poco. Tengo botón antipánico, igual este es un señor que no se aparece todo el tiempo, de vez en cuando”.

Sosteniendo esa línea, la cantautora aprovechó para alentar a otras mujeres que estén sufriendo una situación similar: “Tienen que denunciar. No tengan miedo, tienen que denunciar porque de última, sé que es lento, pero no hay justicia”. Su comentario sorprendió a la conductora, quien no pudo evitar señalar lo feliz que estaba en comparación a la última vez que charlaron, a lo cual Fabiana señaló que “tardó un montón”, en alusión al organismo encargado de ese tipo de casos.

Cabe mencionar que a mediados de abril era otro panorama para la expareja de Fito Paéz, quien se mostró angustiada a través de sus historias de Instagram. “Estoy viviendo una situación de mier... Volvió el acosador. Ya había vuelto un par de veces y yo no doy bola, pero me hinché las pelo... Está todo bajo abogado, juez y fiscalía. El tipo tiene una perimetral y no le da el cerebro para entender que no tiene que venir a mi casa, y ayer estuvo filmando mi casa”, señaló en ese entonces.

Además, destacó lo lenta que es la Justicia y que “las mujeres no se pueden defender”. “Lo digo por todas esas mujeres que no se animan a denunciar. Denuncien, es la única manera de que la Justicia cambie. Estamos pidiendo un cambio para seguridad, por lo menos de las mujeres que denuncian acosos. Es lento…yo tengo dos abogados, amigos que me ayudan, cámaras”, comentó respecto al hombre que hace una década la acosa en su hogar, donde le dejaba regalos pese a la perimetral que solicitó.

Enfurecida por la situación que tanto ella como otras personas se han visto expuestas, completó: “Tengo que aprender de esto, pero también entiendo que es hora de que no me rompan más las pelo…y poder vivir en mi casa en paz, como queremos todas las mujeres. Que no nos acosen, no nos abusen, no nos violen ni nos toquen”.