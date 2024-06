Guille Aquino se sincera: "En la Vida Sufrí Muchísimo en mi Cabeza" | El Territorio

El humorista, uno los principales referentes de la explosión de los canales de streaming en la Argentina, tuvo una charla mano a mano con Iván Liska, en un nuevo proyecto del canal Blender. EMEDE, creado por Iván, Rodo Rodas y Joaquín Liska, es un ciclo de entrevistas que comenzó a verse esta semana.

lunes 10 de junio de 2024 | 12:00hs.

Iván Liska y Guillermo Aquino durante la entrevista. / Foto: Gentileza

En una charla mano a mano con el programa de entrevistas EMEDE, que sale por el canal BLENDER, el humorista y guionista Guille Aquino comparte sus pensamientos más profundos y experiencias personales. "En la vida sufrí muchísimo en mi cabeza y la verdad que la vida no me hizo sufrir tanto", confesó Aquino, añadiendo una dimensión inesperada a su habitual personalidad humorística.

EMEDE, creado por Iván Liska, Rodo Rodas (ex NAH!) y Joaquín Liska, es un ciclo de entrevistas que está rompiendo esquemas. Con una duración total de 15 minutos, el programa está dividido en tres segmentos distintivos: los primeros 10 minutos llenos de humor y extravagancia bajo una iluminación verde flúo, seguidos de 5 minutos de conversación profunda y reflexiva en un ambiente iluminado en rosa. Esta estructura única permite explorar tanto el lado cómico como el serio de los invitados.

Allí, entre otras cosas, Aquino afirmó que su sueño de chico "era tener mi casa y decir 'yo este sillón lo compré haciendo chistes, esa cafetera son chistes, esa tele son chistes'. El sueño era espectacular, mi casa no es tan buena, creo que tuve mejores chistes que la casa que tengo". Contó también algunas intimidades como que fue "hipocondríaco mucho tiempo y el médico me decía 'viniste el mes pasado, no tenés nada nuevo'".

Sostuvo además que "a veces soy más bueno o más malo conmigo mismo", y que "la miel de la vida son las relaciones intrapersonales: son ricas, pero un poco pegajosas". Sobre su personalidad indicó que "xuando arranqué la nueva temporada de terapia caí con un plan de estudios en donde anoté distintas cosas que tenía: neurosis, envidia profesional, autoflagelación, consumos problemáticos, y le llevé un bullet a la psicóloga con distintos temas a tratar y a la semana dejé."

EMEDE no solo se destaca por su contenido, sino también por su estilo de edición futurista, que incluye la integración de cámaras horizontales y verticales para crear una experiencia visualmente dinámica. Además, los flashbacks que se intercalan con la entrevista principal aportan contexto adicional y mantienen un ritmo envolvente. Este enfoque experimental es crucial en el panorama actual de los medios, donde captar y mantener la atención del espectador es más desafiante que nunca. EMEDE ofrece una alternativa fresca y profundamente atractiva para aquellos que buscan contenido que no solo entretenga, sino que también provoque reflexión.

Blender, dirigido por Iván Liska y Diego Abatecola, es un medio de comunicación lanzado en 2023 que se ha consolidado como una plataforma líder en contenido innovador y entretenido. Con una producción audiovisual de alta calidad y una lectura irónica de la realidad, Blender ofrece un canal de stream con programas destacados conducidos por Tomas Rebord, Guille Aquino, entre otros.