Duki brindó un imponente show ante 65 mil personas en el Bernabéu | El Territorio

El estadio de Real Madrid estaba completamente lleno y el popular músico argentino mostró un show con gran despliegue de producción. La lista de invitados incluyó a Bizarrap, Ysy A, Neo Pistea, CRO y Jhayco

domingo 09 de junio de 2024 | 10:45hs.

Duki brindó anoche un histórico recital en el imponente estadio Bernabéu de Madrid, ante un lleno total de 65 mil personas. A pesar de haber realizado espectaculares shows en Vélez 2022 y River 2023, este concierto en España fue sin dudas el más épico y contundente de su carrera.

Contribuyó al gran resultado su relax y solidez escénica, el grandioso marco de la renovada sede del Real Madrid, la impresionante puesta y un nuevo -como es su costumbre- desfile incesante de invitados de lujo que al terminar su participación agradecían con gran cariño la invitación, como reconociendo que Duki es el indiscutido líder del movimiento de música urbana que es furor en el mundo durante el último lustro.

El inicio, tras un breve video futurista, fue con una versión poderosa de su hit Rockstar, entre explosiones, llamaradas y toda la energía de su muy rockera banda de apoyo. Por supuesto, el público gritó toda la letra y el fervor de inmediato generó una sensación impresionante que hacía temblar al estadio.

La escenografía replicó el paisaje lunar que había estrenado en River , con distintos niveles, como si fueran tarimas y pasarelas. Al frente del escenario, a los costados y hasta en el fondo del campo se disparaban enormes llamaradas que resaltaban los climas con golpes de calor. Las luces fueron un bombardeo perfecto y encima se sumaba la pantalla de video envolvente 360° en el techo del Bernabéu.

Tras semejante inicio, enseguida dobló la apuesta e hizo el histórico Tumbando el club, para luego invitar en Pininfarina a Rei, el primero de varios músicos amigos, aunque a los pocos minutos interrumpió el tema para pedir un poco de calma y ayuda para una persona del público.

Duki aprovechó el receso para decir las primeras palabras de agradecimiento: "Primero quiero agradecer a todos los que hacen posible este sueño, a todas las personas del mundo. No sé qué hice para merecer esto, pero gracias de corazón. Se los voy a agradecer toda la vida, loco".

Emilia, Nicki y más

Después de más hits como Pintao y Piensa en mí subió al escenario su novia Emilia Mernes y juntos cantaron Como si no importara ante la multitud madrileña. Luego de besarla en el cuello y un beso en los labios, Duki pidió un aplauso para ella. Y el público la ovacionó.

Más adelante, tras Top 5 y Si quieren frontear, hubo otra gran ovación cuando el Duko presentó a Nicki Nicole. Con ella entonaron Ya me fui. Mucha presencia argentina en pleno corazón de Madrid.

Así como la discografía de Duki se compone de decenas de colaboraciones y cruces con otros artistas de música urabana de diferentes países, en vivo hay oportunidades donde reproduce la misma dinámica. Ya se vio en Vélez y River, pero en el Bernabéu fue más contundente que nunca. Tras una hora de show, por ejemplo, ya habían pasado otros invitados, como Lucho SSJ, West Dubai, Jhayco y CRO.

Junto a ellos, la imparable seguidilla de hits incluyó títulos como 01 de enero, Contra de mí, Jefes del sudoeste, Gigi, Rockstar 2.0, Hijos de la noche y Harakiri, con CRO gritando "¡Vamos a tirar el Bernabéu abajo!".



Modo Diablo dijo presente

Decidido a darlo todo, Duki se animó a un largo freestyle sentado entre sus piedras lunares. "¿Seguimos?", preguntó, sabiendo claramente que tenía más de una hora de sorpresas adicionales bajo la manga.

Y antes de continuar presentó a su banda y volvió a tomar la palabra: "Todo esto no es trabajo de uno solo. Hay familia, productores y compañeros artistas. Y si no fuera por ustedes no estaría acá. Desde chiquito uno quiere cambiar el mundo, y ésta es mi manera. ¡Un aplauso para ustedes, diablos del mundo!"

Justamente lo que luego materializó en vivo (tras momentos claves como Lost tape, Santo Grial y Goteo) fue la legendaria agrupación Modo Diablo, que integró con Ysy A y Neo Pistea en 2018. Los tres ídolos del trap recrearon aquella magia y conjuraron tres temas antológicos: Quavo, Trap n Xport y Vuelta a la luna. Otro punto fuerte del show.

Hacia las 23:30 amagó con iniciar la recta final, no sin antes confesar que se trataba de "Una de las noches más especiales de mi vida, por no decir la más especial. Gracias a toda España por ser mi segundo hogar. Me siento más cercano de la gente de España cada día más y gracias a todos los que dieron la oportunidad a los argentinos".

Casi en la cuenta regresiva, entonces, hizo No me llores e invitó a otra de las grandes sorpresas de la noche: Bizarrap, que se sumó en el hit Malbec y su Biza Session. Hubo amagues de final, pero el cierre definitivo, a casi dos horas y media de show, fue con Givenchy y She don't give a fo.