Investigan la muerte de un bebé de 3 años en Villa Bonita | El Territorio

Un bebé de 3 meses fue encontrado muerto en la cama de sus padres, en la localidad de Villa Bonita, municipio de Campo Ramón, motivo por el cual se inició una investigación para determinar la causa del fallecimiento. El juez interviniente ordenó la realización de una autopsia, cuyo resultado será determinante.



Fuentes policiales precisaron que el hecho se produjo poco antes de este mediodía de ayer en el Lote 1 -Sección XII- de Villa Bonita. El pequeño se llamaba Héctor Daniel y si bien no fueron suministrados datos precisos, todo indica que sus padres lo hallaron sin vida, alertando a las autoridades.



El médico policial en turno, tras examinar el cuerpo de la criatura, certificó sin signos vitales, con rigidez cadavérica mentoniana y en dedo de la mano asociado a lividez en tronco y en cara derecha, miembros superiores e inferiores. En el informe no consta si fue detectada algún tipo de lesión superficial.



En la escena la Policía Científica -de la Unidad Regional II de Oberá- se ocupó de las tareas periciales y tomaron imágenes fotográficas que se exhibirán en el sumario que luego será elevado al ámbito judicial.



El bioquímico policial, en tanto, realizó extracción de sangre a ambos progenitores: Matías Daniel C. y Emilce Noelia R.



El juez de Instrucción de Oberá dispuso se instruyan las actuaciones judiciales y ordenó que el cuerpo del niño sea llevado a la morgue judicial de Posadas, donde el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial realizará la autopsia, clave para determinar la causa de muerte con rigor científico.