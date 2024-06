La angustia de Claribel Medina porque se complicó el cuadro de Pablo Alarcón: “Van a tener que operarlo” | El Territorio

La actriz contó que su exesposo padece una neumonía bilateral y se encuentra internado hace 15 días.

miércoles 05 de junio de 2024 | 20:32hs.

Claribel Medina no pudo contener las lágrimas al dar detalles del estado de salud de Pablo Alarcón, quien se encuentra internado en el Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC) desde el 19 de mayo por una neumonía bilateral, que empeoró en las últimas horas.

La exesposa y madre de sus hijas explicó cómo se encuentra el actor tras el video que él publicó desde el hospital, días atrás. “Saben que le gusta mucho el humor y a través del humor quiso poner en este video, algo que terminó preocupando mucho más a todo el mundo...”, indicó la actriz al aire de Tarde de brujas (Net TV).

Acto seguido, advirtió: “Probablemente me rete a mí, cuando me vea en el día de hoy, lo digo de buena manera, por la familia que somos, probablemente me diga algo, pero nobleza obliga a explicarle a la gente”.

“Este es el humor de Pablo y él se maneja de esa manera a partir de este video mucha gente entendió que no era tan grave lo que estaba pasando. La realidad es que el humor de los artistas transformando algo malo en humor es algo muy particular y solemos reírnos de las situaciones más difíciles”, comentó Medina haciendo referencia al clip que compartió Alarcón.

A corazón abierto, empezó a profundizar en el estado actual de salud del actor: “Es la tercera semana que nosotros estamos transitando que Pablo esté internado y que, por consiguiente, hay una serie de análisis médicos que se hicieron, eso es en primera instancia. Hablo así porque estoy nerviosa y se me cruzan las palabras y los pensamientos porque no estoy hablando de alguien que, imagínense, es el papá de mis hijas”.

Cuál es el cuadro de salud de Pablo Alarcón

En esa línea, la artista ahondó: “La neumonía bilateral se complicó por una infección intrahospitalaria, pero por suerte no se lo entubó, sino que los médicos del hospital le dieron un antibiótico”.

“Los antibióticos no le estaban dando resultado, pero le subieron la dosis para no intubarlo. También hay una complicación en el corazón: hace un tiempo tuvo un infarto y tiene un stents, que hay que revisarlos. Hay que hacer una limpieza, va a haber una operación cuando mejore de la neumonía”, concluyó sobre el cuadro de su exmarido.

A comienzos de esta semana, Pablo Alarcón rompió el silencio desde su internación, tras una complicación respiratoria. El actor de 77 años se encuentra ingresado en el Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC) desde el 19 de mayo.

Con su habitual sentido del humor, Alarcón trató de llevarles tranquilidad a sus seguidores. “Amigos de Instagram, ténganme un poquito de paciencia si tienen ganas y si no cambien, pero no puedo escribir”, comenzó diciendo en un video donde se lo veía en la cama del sanatorio.

“Estoy internado hace 15 días acá en el IMAC, que me atienden maravillosamente bien. Y voy a estar un poquito más sin poder comunicarme con ustedes por muchas razones”. “Espero escucharlos, verlos y contestarles a uno por uno o por docena... Creo que por docena sale menos”, lanzó. Y se despidió: “Bendiciones para todos y buena salud para todos. Fuerza”.