Recomiendan reforzar las medidas de prevención ante casos aislados de Gripe A | El Territorio

Con el descenso de temperatura, es difícil diferenciar los síntomas de una gripe común y otros virus, por lo que la mejor forma de cuidarse es la prevención. En ese contexto, el barbijo y los cuidados vuelven a tener un rol determinante para evitar contagios.

miércoles 05 de junio de 2024 | 15:18hs.

Los barbijos, y ambientes cerrados aireados, son de mucha importancia. //Foto: El Territorio.

En la temporada otoño-invierno es común que haya un aumento de infecciones respiratorias. Sin embargo, la circulación de varios virus en simultáneo obliga a que la

población en general refuerce las medidas de prevención básicas, como mantener las

manos higienizadas, usar barbijo en lugares hacinados, airear los ambientes, toser y

estornudar en el pliegue del codo y, sobre todo, tener el calendario de vacunación al día. "Hay casos de virus de influenza positivo y casos de niños con cuadros compatibles con un cuadro gripal. En el Hospital hemos tenido algunos casos internados, dos o tres, en lo que va del año pasado a la fecha. Hay casos aislados de virus de influenza, además de otros virus", indicó Óscar López, médico infectólogo, en diálogo con el programa Acá te lo

Contamos por Radioactiva 100.7.

A las medidas de prevención mencionadas, agregó que si una persona está enferma no

debe asistir al trabajo o la escuela y debe evitar estar en contacto con bebés, embarazadas, adultos mayores o personas que tengan las defensas bajas. "Son personas que debo cuidar porque en ellos un cuadro gripal puede ser de mucha más gravedad que en una persona que no padezca de estas afecciones", dijo. A su vez, precisó que se recomienda esperar entre 3 y 5 días para evitar contagiar a otras personas, debido a que a una persona enferma le lleva unos 5 días eliminar el virus de su sistema".

Por otra parte, hizo referencia a la diferencia entre una gripe o un resfrío común y otros

virus. "La gripe cuando pica la garganta al toser, no por tener dolor de garganta, sino que

pica o raspa la garganta, es un resfriado común. También producido por virus, uno de los

más comunes es el rinovirus, pero también el virus de Covid, no el SARS-CoV-2 que

produce Covid-19, puede producir estos cuadros o un adenovirus", explicó.

"La sigla EPI refiere a enfermedades tipo influenza o gripe. Es fiebre generalmente de 38,

39 grados, con dolor de cuerpo, dolor de cabeza, congestión nasal y, con el correr del

tiempo va a tener catarro bronquial, es decir, va a tener tos y va a afectar. A ese cuadro

gripal yo debo sospechar que puede ser un virus influenza, pero puede ser cualquiera de los

otros virus", señaló. "En algunas circunstancias voy a recomendar hacer un hisopado para

ver si es influenza o no porque, sea el virus que sea, no tienen tratamiento, son

enfermedades autolimitadas, que empiezan y terminan solas", profundizó.

En este marco, puso el foco en la medicación sugerida para tratar la influenza. "Acordémonos que hay una influenza A estacional, una influenza A, el H1N1 que produjo la

epidemia en el año 2009, y una influenza B. Si hay alguna de esas influenza y el niño que

tiene la enfermedad padece factores de riesgo, como ser asmático grave, tener una

cardiopatía, un problema renal, cáncer u obesidad, solamente en esos niños está indicado

usar el Oseltamivir", subrayó.

"Lamentablemente creo que hay médicos que no lo han entendido así, o que no han visto

las guías nacionales e internacionales. No se les da Oseltamivir a todos los niños con

influenza, solo a aquellos que tengan factores de riesgo", recalcó. Además, tuvo en cuenta que las personas con defensas bajas son más propensas a contagiarse. "Cuando por alguna razón uno está con las defensas bajas, está predispuesto a pescar y las infecciones más comunes son las virales; entre ellas, el virus de la gripe. Si estoy saliendo de un resfrío o de una virosis respiratoria, estoy con mi defensa un poco baja y, si en ese momento me pongo en contacto con alguien que está cursando una gripe por el virus de influenza A, me la voy a contagiar con más facilidad que aquel que no está saliendo de ese cuadro", expuso.

"Hay que reforzar entonces el sistema inmunitario con las mandarinas y todo lo que tenga

vitamina C", sugirió.

Una clave en la prevención

El médico infectólogo también destacó que "la vacuna es quizás una de las medidas de

prevención más importantes". "Empieza a ser efectiva a partir de los 10 días de haberse aplicado. Todavía no estamos en invierno, así que si me vacuno el 15 o 20 de junio, voy a estar con la inmunidad plena para la gripe. Esto no significa que no vaya a tener la enfermedad, lo que sí me voy a asegurar es que si tengo una enfermedad no va a ser grave. Por lo tanto, sí debo vacunarme sabiendo que puedo contagiarme de una gripe en los primeros 10 días porque la vacuna todavía no es efectiva", ahondó.

Sobre este punto, lamentó que en la provincia los calendarios de vacunación no tengan el

nivel porcentual que deberían tener. "No estamos llegando al 90-95% en todas las vacunas,

que son de suma importancia", advirtió. "Debemos vacunarnos contra Covid y otras

vacunas. La vacuna de Covid está indicada de 6 meses a 2 años y en los mayores de 60

años. Solo en esa edad el Estado la aplica de forma gratuita, y para las personas con

factores de riesgo que tengan entre 2 y 60 años, con una orden del médico pueden

vacunarse", especificó.

"Si uno tiene la condición de hacerlo, puede pedir al médico que le indique e ir a comprar.

Uno se puede ir a vacunar voluntariamente a los centros de atención primaria de la salud

(Caps), ya que casi todos, si no son todos, tienen vacunatorio y, si no cuentan con la vacuna antigripal, en dos días la traen. Cuantos más nos vacunemos, mejor es porque vamos a evitar así mayor difusión del virus", cerró.