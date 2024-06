A juicio causa contra músico por siniestro vial | El Territorio

El músico misionero está acusado de homicidio culposo -dos hechos-. El requerimiento fue elevado al Tribunal Penal Uno, el cual -se prevé- se declarará incompetente por el tipo de delito

La colisión entre el Ford Fiesta y la Chevrolet S-10 fue sobre la ruta nacional 12.

Después de cinco años de espera, el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas -presidido por Juan Manuel Monte- dispuso la elevación a juicio de la causa contra Andrés González, el músico misionero que de víctima pasó a acusado por protagonizar el siniestro vial que le costó la vida a su novia y a una turista mendocina sobre la ruta nacional 12, en la localidad de Gobernador Roca.

González está imputado por doble homicidio culposo y lesiones graves calificadas, todo en concurso ideal, y el expediente ya fue remitido al Tribunal Penal Uno de la capital provincial.

Aunque se prevé que el requerimiento sea rechazado en esta instancia, ya que el delito corresponde ser debatido en el Juzgado Correccional y de Menores, y no en un tribunal penal.

En relación a lo último, desde las oficinas del tribunal ubicado sobre la calle La Rioja 1561 expresaron que esta elevación no es competencia de lo penal y que deberá ser elevada nuevamente por el juzgado de instrucción, ya que el delito por el cual está imputado el artista no prevé una pena mayor a los 6 años de prisión.

Según los artículos 25, 26 y 27 del Código Procesal Penal de Misiones, los tribunales penales son competentes para juzgar en los delitos cuya pena sea superior a los seis años de prisión.

En tanto, el artículo 25 detalla que: “...los Tribunales en lo Penal juzgan en única instancia, de los delitos cuya competencia no se atribuye a otro Tribunal...”, mientras que el artículo 26 expresa que se le atribuye a los juzgados correccionales la competencia para juzgar los hechos cuyas penas no superen los seis años de prisión.

Por último, el artículo 27 dice: “...cuando la ley reprime el delito con varias clases de penas, se tiene en cuenta la cualitativamente más grave.”

En consecuencia, teniendo en cuenta que la calificación legal dispuesta en el requerimiento de elevación a juicio -homicidio culposo- no superan el límite de 6 años, el fiscal del Tribunal Penal Uno, Martín Rau, contestó la vista y requirió al tribunal que se declare incompetente. Aunque por el momento se debe analizar el pedido y en caso de apartarse remitir el caso al fuero correccional.

“Hoy en día el homicidio culposo prevé una pena que entra dentro de la órbita del correccional. Si se modifica la ley y los montos de pena son mayores podrían ser competencia de un tribunal oral”, señaló una fuente consultada al respecto.

La tragedia sucedió el 5 de marzo de 2019, cuando una Chevrolet S-10 con dos personas en su interior y un Ford Fiesta con cinco ocupantes -dos de los cuales fallecieron y tres resultaron con severas lesiones-, protagonizaron una fuerte colisión frontal.

Respecto de las maniobras que provocaron la colisión, las pericias accidentológicas determinaron que el impacto se produjo a gran velocidad y durante un intento de sobrepaso realizado por el Ford Fiesta en una zona de doble línea amarilla.

Los ocupantes del Fiesta eran el músico Andrés González, su novia Melina Sosa Labandera, la turista mendocina Melisa Caram, Samir Gabriel Daou y Facundo Chemes. Como consecuencia del hecho, fallecieron las dos jóvenes y los otros ocupantes sufrieron graves lesiones.

Cambio de imputado

Las primeras averiguaciones apuntaron a Samir Daou como el conductor del automóvil siniestrado y así lo comunicaron las fuentes policiales en el comienzo de las investigaciones para esclarecer la tragedia. Sin embargo, dos años después, la causa dio un giro inesperado al establecer que en realidad el que estaba al mando del rodado que pertenecía a Sosa Labandera era González, quien estuvo varias semanas internado y que llamativamente en su primera declaración negó haber ido al volante del Ford Fiesta.

Ante esto, se recolectaron testimoniales, se analizaron pruebas y se ordenaron nuevas pericias a partir de las cuales el Juzgado determinó que efectivamente era González el conductor del auto al momento de la colisión, ante lo cual pasó de víctima y testigo a imputado por doble homicidio culposo y lesiones graves.

Ante esto, en una entrevista con El Territorio, Samir contó cómo se sintió ante el cambio de carátula y por qué siente que González - al que llamó siempre “el imputado” - lucró con la tragedia.

“La verdad fue un alivio bastante grande. Ya no estoy acusado por ese hecho y puedo sentirme en paz y bien. Mi cabeza ya lo sabía y trabajamos mucho tiempo para que eso pudiera suceder”, explicó Daou, quien contó que hasta internado tuvo que hacerse cargo de las cuestiones legales para que pueda cambiar la causa.

Respecto del hecho, Samir dijo que tuvo una fuerte condena social que lo afectó bastante. “En ese momento, yo estando internado, me llamaron personas que conocíamos de diferentes partes y tuve que tratar de explicarle a todo el mundo ‘sí, la Justicia de Misiones dice que yo soy el imputado y tengo la culpa de lo que pasó, pero no es así’.

A su vez, manifestó que con González “en ningún momento hablé, en ningún momento me llegó un mensaje, y por lo que sé ni siquiera habló con la familia de mi amiga que también falleció. No tengo contacto y tampoco sé si me gustaría tenerlo”.

“Estuve mucho tiempo esperando una declaración, un mensaje, que diga ‘sí mirá, esto es lo que pasó’ o que vaya al juzgado a testificar. Sé por el expediente que él en ningún momento fue a declarar. Yo tuve que venir desde Mendoza con la pierna destruida y la cabeza medio bamboleada a declarar qué pasó, mientras que otros en ningún momento fueron”, continuó.

Por otra parte, calificó a González como “víctima de su propia imprudencia”, y alegó que lo posterior al siniestro no fue correcto, ya que quiso lucrar con lo sucedido: “Salir a hacer temas y salir a los medios de comunicación a conseguir, no sé si dinero o fama. Ahí no me parece que sea víctima. Quiso lucrar en todo momento y no declarar o tratar de esclarecer las cosas. Pensando y sabiendo que una persona que no iba manejando es la que estaba como culpable”.

Elevación al tribunal penal, “es una forma de dilatar la causa”